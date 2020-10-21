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《大蘑菇過生日》系列之二／神獸鯤鵬

白丁（馬里蘭州）

無邊無際的北海，波光粼粼，呈現一片藍色。深不可測的海底，住著神獸鯤鵬。有個漁夫在岸邊見過鯤鵬，第一天看到牠的頭，走到第七天才見到牠的尾。古書上說，鯤鵬的背有幾千里長；更奇的是，鯤鵬在海裡是一條大魚，出了水便化為一隻大鳥，張開翅膀遮得住太陽的光芒，一口氣能飛行九萬里。

這一天，鯤鵬正閉著眼慢慢游動，忽然聽到空中一聲脆響，睜眼一看，離海不遠的大森林一片紅光。牠知道，大森林最怕火災，如不及時撲滅大火，大森林會燒得寸草不留。牠猛地躍出，挾一身海水向大森林撲去。

那一刻，兔子姊弟倆身陷險境，腦子裡混混沌沌，忽然天一下子黑了，又嘩啦啦下起了傾盆大雨。兔姊姊以為黑夜降臨，兔小弟以為掉下水坑，其實是鯤鵬的身影遮住了滿天日光，鯤鵬的雙翼甩下了滿地海水。

等到鯤鵬收攏翅膀，蹲在一角，四周重新亮了起來，兔子姊弟倆才發現大森林得救了。不少樹木燒得一片焦黑，然而大蘑菇依然聳立在那兒，動物們也平安無事。

兔姊姊卻還是耷拉著長耳朵，愁眉苦臉。鯤鵬覺得奇怪，一問之下，原來在為大蘑菇的生日派對擔憂。一片焦土，滿地灰燼，苦哈哈的，是要如何為大蘑菇準備生日派對呢？

鯤鵬笑了，牠請所有的動物閉上眼，站著別動，牠會將大森林馱到一個新地方，那裡空氣新鮮，風景美麗。

大家聽了直發楞，一起望著大蘑菇。大蘑菇不說話，微微一扭身，只見長長的繩梯發出悉悉窣窣的聲音，像是在拍手、嬉笑。兔子姊弟倆看在眼裡，相對一笑，放心地閉上了眼，其他動物也都閉上了眼，靜靜等待奇蹟發生。

只聽見耳邊響起呼呼的風聲，誰都不敢睜開眼，也不敢移動一步。一會兒，只聽見鯤鵬說：「別怕，睜開眼吧。」大家慢慢睜開眼，看到了一個新地方，果然是空氣新鮮、風景美麗。再仔細一看，原來從北海邊來到了南海邊。

動物們一個不缺，樹木們也都在，大蘑菇依然像一柄巨傘聳立在大森林，就是沒有看見鯤鵬。大家奔向海邊，海水裡只有白雲模糊的倒影，遠處有銀白色的浪花奔來。對著浩瀚的南海，大家忍不住大聲喊著：「鯤鵬，謝謝你！」（待續）

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