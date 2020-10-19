感恩是世界上最重要的事情之一，但是許多人認為很多事是理所當然的，甚至沒有意識到即使是最小的事情，有時也需要大量的工作和時間。在這個世界上，我們都應該學會感恩，感恩每一件大事和小事。

今年夏天因為疫情 ，我在家裡沒什麼事情可做，所以有時候會幫忙做一些家務。有一天，媽媽不小心被菜刀割傷了手指，叫我去幫忙洗菜。我本以為洗菜是件很容易的事情，把菜沖一沖就好了。後來媽媽說，這樣洗得不乾淨，泥沙洗不掉。媽媽就教我要把小白菜掰開，然後再一片一片地仔細清洗。

洗一小把青菜就這麼複雜，讓我感到非常驚訝。按照媽媽的指導，我一開始洗的時候就覺得很難，媽媽又告訴我，需要把菜洗三遍，讓我覺得更難了。過了一會兒，我的手指皮都皺了，雙腿因站立而疲倦。

洗完後，我發現我花了快一個小時洗菜。那時我才意識到，媽媽每天做飯真的很不容易，如果洗菜需要花這麼多時間，那麼做一頓飯，就必須付出更多的時間和精力。

這時我才更深地領悟到，我們應該為生活中所有小事而感恩。我以前不會想這些事，現在我長大了，確實應該思考。以後我要幫媽媽做更多的家務。

感恩父母對我從小到大的照顧，以及為我所做的一切。我一定要努力學習來回報父母！