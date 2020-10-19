我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

值得感恩的事

庄欣怡（紐約，人力中心中文學校）

感恩是世界上最重要的事情之一，但是許多人認為很多事是理所當然的，甚至沒有意識到即使是最小的事情，有時也需要大量的工作和時間。在這個世界上，我們都應該學會感恩，感恩每一件大事和小事。

今年夏天因為疫情，我在家裡沒什麼事情可做，所以有時候會幫忙做一些家務。有一天，媽媽不小心被菜刀割傷了手指，叫我去幫忙洗菜。我本以為洗菜是件很容易的事情，把菜沖一沖就好了。後來媽媽說，這樣洗得不乾淨，泥沙洗不掉。媽媽就教我要把小白菜掰開，然後再一片一片地仔細清洗。

洗一小把青菜就這麼複雜，讓我感到非常驚訝。按照媽媽的指導，我一開始洗的時候就覺得很難，媽媽又告訴我，需要把菜洗三遍，讓我覺得更難了。過了一會兒，我的手指皮都皺了，雙腿因站立而疲倦。

洗完後，我發現我花了快一個小時洗菜。那時我才意識到，媽媽每天做飯真的很不容易，如果洗菜需要花這麼多時間，那麼做一頓飯，就必須付出更多的時間和精力。

這時我才更深地領悟到，我們應該為生活中所有小事而感恩。我以前不會想這些事，現在我長大了，確實應該思考。以後我要幫媽媽做更多的家務。

感恩父母對我從小到大的照顧，以及為我所做的一切。我一定要努力學習來回報父母！

疫情

上一則

冒名頂替症候群

下一則

螞蟻的故事

延伸閱讀

代孕生子 中國嬰兒滯留洛城 難與父母團圓

代孕生子 中國嬰兒滯留洛城 難與父母團圓
老人中彩票千萬後自殺 不滿財產分配 子女對簿公堂

老人中彩票千萬後自殺 不滿財產分配 子女對簿公堂
【公投指南】第18號提案／允許17歲但未滿18歲民眾投票

【公投指南】第18號提案／允許17歲但未滿18歲民眾投票
【公投指南】第19號提案／年長者或殘障人士購房可享稅務減免

【公投指南】第19號提案／年長者或殘障人士購房可享稅務減免

熱門新聞

顏寧儀∕圖

燒一道大菜

2020-10-17 03:02
香奈兒語錄也可視為她給自己的精神鼓勵與寄託，並持續影響著香奈兒品牌的創作、核心價值，並帶來厚實的力量。（圖：香奈兒提供）

有錢和富有是不同的！香奈兒語錄來自她的閱讀世界

2020-10-16 02:16

對時間的困惑

2020-10-18 03:03
倩華∕圖

師出無門

2020-10-12 03:02

失語症

2020-10-16 03:01
（丁尚彪．圖片提供）

我的串燒登上《紐約時報》

2020-10-15 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦
厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　
巴農：川普若敗選 2024會再選一次

巴農：川普若敗選 2024會再選一次