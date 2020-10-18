人們用電腦做很多事情，例如：打電話、發短信、購物、工作、學習和玩遊戲。不同的人需要不同的東西，電腦具有特殊的功能，可以幫助大家滿足日常需求。

但是，過了一陣子，人們就會開始上癮。有人可能會沉迷於電腦遊戲、社交媒體或線上購物，一旦上癮，就很難停止。並且，如果沉迷、甚至無法控制的情況下，可能會因此失去財產或生命。

電腦的屏幕對我們的眼睛有害，尤其是當我們整天坐在屏幕前時。即使是視力最好的人，如果整天坐在屏幕前，久而久之，就要配戴眼鏡了。所以，我們要小心使用電腦。

金若詩（紐約 ，SWAN雙文教育 系統）

電腦對人類有很大的影響，有些影響是好的，有些則是壞的。我們的生活也因此而改變。

使用電腦有很多好處，比如：現在大家都可以用他們的電腦載具寫功課，不需要浪費紙張，同學們也可以使用電腦上網課。我們還能夠與我們的朋友在雲端 交流、打電話等。如果我們想要購物，只要在電腦鍵盤敲敲打打，就能買到各式各樣的衣服、玩具、家居用品等。

但是，使用電腦也有壞處，例如，上課時，大家可以偷偷地玩電腦遊戲，而老師是不會知道的！如果學生這樣做，學習成果就會不好。當學生需要做功課時，如果不會自己寫文章，可能會用谷哥翻譯來完成，如此就不會進步。

如果我們整天看著電腦屏幕，也可能會頭痛，眼睛會受傷。還有，長期使用電腦時，我們常會坐得太久，影響健康。

因此，電腦的發明有好有壞。我們要提醒自己，別花太多時間在電腦上。