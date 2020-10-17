每個人都有自己的理想，他們有的想當老師，有的想當醫生，有的想當警察 ，我的理想是想當一名消防員。

作為一名消防員，在任何情況下，都要隨時隨地做好救人的準備。當出現火災或者交通事故等緊急情況的時候，消防員必須要以最快的速度趕到現場，拯救人民的生命和財產。我知道當消防員這個工作非常危險，但是我覺得很有意義。

另外，我也了解到，當消防員的工資非常高。那麼，我就可以用我的工資去養活我的家人，我要先買房子，再買很多家具來裝飾我們的家。

人的生命是很重要的。我決心要盡自己的努力去幫助人們。我覺得消防員這個職業很光榮。這就是我為什麼想成為一名消防員的原因。

我要努力讀書，並好好鍛鍊身體，將來做一名出色的消防員，這就是我的理想。

恩娜（紐約 ，人力中心中文學校）

每個人都有不一樣的夢想，有的朋友要當足球明星，有的朋友要當老師，還有的朋友要當畫家。可是，我想當一名出色的演員。

我從小就想當一名演員，因為我喜歡表演。在表演的時候，我喜歡看觀眾們笑，這讓我覺得他們非常喜歡我的表演。記得小時候，我觀看了百老匯 《安妮》這部劇。在《安妮》裡，我看到一個小女孩表演得很好，不但唱歌很好聽，而且跳舞也很好看。看她表演的時候，我很開心，我覺得她表演得最好。那場表演中，她獲得了最多的掌聲。我也想獲得這樣的掌聲，希望將來能有機會和她一起表演。

為了當一名出色的演員，我努力地跟幾位老師學習表演。每天我都有兩節課是跟老師學表演藝術，我還有兩位唱歌老師，一位在我的學校，一位是我的爸爸。每天，我的爸爸都教我唱歌。有的時候，我們還練唱了五個小時呢！我還有一位舞蹈老師，每個星期三都要上課。

我打算參加一個百老匯表演的甄選，如果我沒有這麼多老師的幫助，我就不會有機會參加了。我決心要努力地向她們學習表演。

當一名出色的演員就是我的夢想。