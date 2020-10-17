我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

我的夢想

梅家華（紐約，人力中心中文學校）

每個人都有自己的理想，他們有的想當老師，有的想當醫生，有的想當警察，我的理想是想當一名消防員。

作為一名消防員，在任何情況下，都要隨時隨地做好救人的準備。當出現火災或者交通事故等緊急情況的時候，消防員必須要以最快的速度趕到現場，拯救人民的生命和財產。我知道當消防員這個工作非常危險，但是我覺得很有意義。

另外，我也了解到，當消防員的工資非常高。那麼，我就可以用我的工資去養活我的家人，我要先買房子，再買很多家具來裝飾我們的家。

人的生命是很重要的。我決心要盡自己的努力去幫助人們。我覺得消防員這個職業很光榮。這就是我為什麼想成為一名消防員的原因。

我要努力讀書，並好好鍛鍊身體，將來做一名出色的消防員，這就是我的理想。

恩娜（紐約，人力中心中文學校）

每個人都有不一樣的夢想，有的朋友要當足球明星，有的朋友要當老師，還有的朋友要當畫家。可是，我想當一名出色的演員。

我從小就想當一名演員，因為我喜歡表演。在表演的時候，我喜歡看觀眾們笑，這讓我覺得他們非常喜歡我的表演。記得小時候，我觀看了百老匯《安妮》這部劇。在《安妮》裡，我看到一個小女孩表演得很好，不但唱歌很好聽，而且跳舞也很好看。看她表演的時候，我很開心，我覺得她表演得最好。那場表演中，她獲得了最多的掌聲。我也想獲得這樣的掌聲，希望將來能有機會和她一起表演。

為了當一名出色的演員，我努力地跟幾位老師學習表演。每天我都有兩節課是跟老師學表演藝術，我還有兩位唱歌老師，一位在我的學校，一位是我的爸爸。每天，我的爸爸都教我唱歌。有的時候，我們還練唱了五個小時呢！我還有一位舞蹈老師，每個星期三都要上課。

我打算參加一個百老匯表演的甄選，如果我沒有這麼多老師的幫助，我就不會有機會參加了。我決心要努力地向她們學習表演。

當一名出色的演員就是我的夢想。

百老匯 警察 紐約

上一則

有時（七）

下一則

買報成癡

延伸閱讀

中文學校研討會 聚焦遠距教學

中文學校研討會 聚焦遠距教學
APAPA捐5萬元 助力加州消防 感謝前線無私救火

APAPA捐5萬元 助力加州消防 感謝前線無私救火
涉消防員失蹤案 2嫌墨西哥被捕

涉消防員失蹤案 2嫌墨西哥被捕
金山42歲消防員 培訓意外墜樓亡

金山42歲消防員 培訓意外墜樓亡

熱門新聞

這面由多幅畫作組成的牆，12月將在韓國首爾朝鮮日報美術館展出。（記者林伯東／攝影）

62歲初執畫筆 張淑芬：畫畫讓我有自信

2020-10-10 01:21

氣炸鍋

2020-10-10 02:00
作家白先勇分享創作歷程和寫作生涯，他的長篇小說「孽子」出版40周年。(中央社)

白先勇孽子問世40年 同志文學系譜中扮演要角

2020-10-11 18:18
香奈兒語錄也可視為她給自己的精神鼓勵與寄託，並持續影響著香奈兒品牌的創作、核心價值，並帶來厚實的力量。（圖：香奈兒提供）

有錢和富有是不同的！香奈兒語錄來自她的閱讀世界

2020-10-16 02:16
倩華∕圖

師出無門

2020-10-12 03:02

「醫」比三家不吃虧

2020-10-11 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍
棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民