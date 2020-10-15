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鳥蛋孵出了鳥兒

唐悅然（西雅圖）

我家後院有一棵矮矮胖胖的松樹，樹裡藏著一個小小的鳥窩，大約只比我手掌大一點點。鳥窩裡有三顆又小又圓的鳥蛋。鳥蛋藍藍的、滑滑的，非常好看。

有一天，我忽然想到了一個主意：何不在樹裡放個攝影機，來看看這些鳥蛋究竟是怎麼孵出小鳥兒來的呢？

半個月以後的一天早上，我突然聽到從鳥窩那邊傳來了嘰嘰喳喳的聲音。小鳥孵出來了！我趕快把攝影機拿回屋裡，按下了回放鍵。

剛開始，鳥蛋沒有任何動靜，它們就像小小的圓石頭一樣，一動也不動。但是慢慢地、慢慢地，我看到其中一顆比較大一點的鳥蛋微微動了一下。一會兒，那顆蛋又晃了一下。

這時候，只見在鳥蛋光溜溜的面上出現了一個小小的洞。我看到了小鳥兒粉紅色的嘴巴正在蛋殼裡啄洞。小鳥兒把那個小洞漸漸地啄大開來。又過了一會兒，洞就變得更大了。用這種「嘴啄洞」的方式，小鳥兒從蛋裡邁出了第一步。

當蛋殼上的洞足夠大的時候，小鳥兒就開始非常用力地用頭使勁頂著蛋殼的上方，牠頂著、頂著，每過一陣子，小鳥就需要休息一下，因為牠身體小，所以體力也不太好，很容易就累了。我看到小鳥兒遇到這麼大的困難，心裡就在默默地為牠加油。

小鳥兒終於把蛋殼頂開的時候，牠也輕輕地翻了一個跟斗，從蛋殼裡鑽出來了。牠小小的身體還是血紅血紅的，身上沒有幾根羽毛。

小鳥兒就這樣來到了這個世界，牠通過自己的努力克服了重重困難，終於自由了！

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