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曾因咬字不清遭欺侮 柬埔寨顎裂女童在台大方開唱 志願行醫助人

記者林琮恩／台北即時報導
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索萬娜身穿柬埔寨傳統服飾，演唱當地童謠「珍惜時間」。（記者林琮恩／攝影）
索萬娜身穿柬埔寨傳統服飾，演唱當地童謠「珍惜時間」。（記者林琮恩／攝影）

羅慧夫顱顏基金會自1999年啟動柬埔寨援助方案，至金邊國家兒童醫院義診，至今完成26次義診活動，提供661人次免費手術。義診受惠者之一、11歲柬埔寨女童索萬娜今天（12日）在台參加2027公益桌曆「有你真好」頒獎記者會，她的畫作獲選為基金會桌曆圖片之一。索萬娜演唱當地童謠「珍惜時間」，除感謝台灣醫療團隊，她另表示想珍惜每分每秒，好好學習、日後擔任醫師幫助更多患者。

索萬娜出身單身家庭，家中共有6名手足，全靠母親以洗碗工作獨立扶養，一般顎裂病童多在6個月至1歲間接受顎裂修補手術，索萬娜因家境困窘，直至2歲才接受人生首次手術，成長過程中她受疾病影響，說話咬字不夠清楚，曾被同學模仿嘲笑，甚至淪為欺負對象，讓她一度不敢在大眾面前開口說話，經治療後，她逐漸建立自信，目前正持續接受語言治療，已能上台大方演唱。

索萬娜畫下她與朋友相處的畫面，獲選為基金會月曆圖片之一。羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶說，曾經不敢公開說話的索萬娜，昨天才飛抵台灣，今天就能站在陌生群眾面前演唱歌曲，為顱顏孩子努力的縮影，基金會連續23年透過公益桌曆，讓顱顏病童展現創作力，讓他們畫下對未來的想像，基金會除協助病童治療，也要做孩子們永遠的靠山，「我們相信生命不完美可以用愛彌補。」

除在柬埔寨舉行義診活動，羅慧夫顱顏基金會亦提供獎學金贊助當地共20名種子醫療人員，包括外科、矯正牙科、麻醉科、語言治療師等，至我國長庚醫院顱顏中心學習最新唇顎裂醫療技術，並與非政府組織合作推動「柬埔寨唇顎裂醫療照護計畫」，至今補助超過2萬2000名當地貧困顱顏患者，取得免費唇顎裂手術、牙科治療、交通費、營養品等資源，盼病童獲得完整照護。

羅慧夫顱顏基金會公益大使、藝人林予晞與顱顏病童索萬娜合影。（記者林琮恩／攝影）
羅慧夫顱顏基金會公益大使、藝人林予晞與顱顏病童索萬娜合影。（記者林琮恩／攝影）

索萬娜畫下她與朋友相處的畫面，獲選為基金會月曆圖片之一。（記者林琮恩／攝影）
索萬娜畫下她與朋友相處的畫面，獲選為基金會月曆圖片之一。（記者林琮恩／攝影）

精華 FAQ

  • 她因接受顎裂手術與持續語言治療，逐漸克服咬字不清與自卑感，昨天才抵台，今天就能站上台演唱童謠，畫作也獲選為2027公益桌曆圖片之一。

  • 她出身單親家庭，家中有6名手足，母親靠洗碗維生，因家境困窘直到2歲才首次手術。成長中曾被同學嘲笑、欺負，甚至不敢在眾人前說話。

  • 基金會自1999年推動援助方案，已完成26次義診、提供661人次免費手術，並補助逾2萬2000名患者的手術、牙科、交通與營養資源，也培訓當地醫療人員。

台大 柬埔寨

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