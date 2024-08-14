精準麻醉拔水平智齒 病人免除緊張焦慮

嘉市天主教聖馬爾定醫院牙科有全身麻醉新選擇，搭配腦波監測麻醉深度，全程在不痛睡著狀態下完成拔牙等手術。（聖馬爾定醫院提供）

32歲林姓男子因水平智齒蛀牙必須拔除，但對拔牙手術感到焦慮害怕，到台灣嘉市天主教聖馬爾定醫院牙科，選擇精準麻醉，搭配腦波監測麻醉深度，全程在不痛睡著狀態下完成手術，動完手術，在恢復室待5至10分清醒，不必住院，當天出院返家。林男說，之前只要坐診療椅就心跳加速、血壓飆高，還好有新麻醉技術，不用住院，生平第一次覺得拔牙不再可怕。

聖馬爾定醫院牙科除診間局部麻醉手術，還有全身麻醉新選擇。口腔顎面外科醫師白馨表示，有些無法在門診接受局部麻醉手術，像是有心血管疾病 、身心障礙或極度恐懼病人，因血壓升高風險或溝通不易、容易躁動等問題，可考慮以腦波監測全身麻醉進行牙科手術。

白馨指出，水平智齒是阻生齒的一種，顧名思義是躺平無法順利長出來的智齒，因清潔不易，容易導致蛀牙、牙齦發炎，甚至牙周病，嚴重會引發蜂窩性組織炎，最好儘快拔除，以絕後患。通常必須將牙齦翻開，移除部分齒槽骨，才能順利將水平智齒拔除；若太大顆或埋得太深，接近神經血管位置，需要將牙齒切成好幾瓣才能取出。

聖馬爾定牙科精準麻醉手術特點採腦波監測，由麻醉科醫師及專科護理師操作，調整麻醉深度至最適合病人劑量，不會有麻醉過深或不足問題，避免呼吸抑制造成延遲清醒，或是手術中途痛醒的顧慮。

不同於坊間牙科診所「舒眠治療」，聖馬爾定醫院採用新型超短效麻醉藥，術後快速甦醒，避免麻醉藥殘留，減少噁心嘔吐或發冷頭痛等副作用，手術安全舒適，除拔除水平智齒，其他複雜拔牙如阻生齒、多生牙，或囊腫摘除手術、齒槽骨手術、植牙手術等，都可使用腦波監測精準麻醉。