萬安演習、颱風襲台全民戒備 別讓失智者成為訊息遺漏者

獨居的失智長者以及年輕型失智者特別容易成為社會安全網遺漏對象。（本報資料照片）

獨居的失智長者以及年輕型失智者特別容易成為社會安全網遺漏對象！台灣近兩日一定都有接到「萬安演習」以及「颱風警報」等消息，不只是新聞媒體連續報導，Line群組也有許多相關訊息的轉傳，然而，當我們做好準備因應時，失智者可能渾然不覺，成為被遺忘的一群人。

台灣失智症協會顧問湯麗玉表示，失智者因病導致記憶力障礙，很可能發生以下三種情況：

一、沒留意或沒收到相關訊息

二、是有收到萬安演習通知，卻無法理解圖文訊息，或是理解程度跟一般人不同，「即使輕度失智者可能配合度較高，但是每一位失智者的大腦損失程度不同，還是很有可能不明白演習通知要傳達的意思。」

三、失智者接收到訊息也理解，但很快就忘記，當萬安演習時間一到，若失智者忽然想要採買或回診，還是有可能出門。

因此，為了確保失智者安全，湯麗玉提醒，周遭人可提前做好以下準備：

1.住在遠處的家人、主責社工、鄰里長、鄰居都要重複提醒失智者相關訊息。

2.家屬可提前安排失智者到據點，或設法協助失智者待在家𥚃，不只是失智長輩，其實年輕型失智者更難控制，這時可以找出一項活動是失智者喜歡而且能夠專注一段時間的，例如一起觀看某部電影，或是在演習前打電話給失智者聊天，讓他們不會感到在家裡很無聊。

3.倘若真的擋不住失智者時，首先是，家屬要隨身攜帶身心障證明明或診斷證明，影本也可以；而失智者身上要有可供辨識之物品如緊急聯絡卡，例如愛心手鍊或緊急連絡卡，愛心布標，萬一失智者在演習期間違反規定被警察看見，警察還可以依據這些物品辨識出其為失智者，尤其是外表看不出來的年輕型患者。

4.若遇颱風即將來襲，可提前位失智者備水備食物，而因為安全考量，千萬不要使用蠟燭，可提前備妥手電筒。

此外，需要特別關懷的對象是獨居長輩，有些或許家人也不確定其是否罹患失智症。湯麗玉提醒，目前全台列冊需關懷的獨居老人 約有5.1萬人，依照失智照65歲以上盛行率約7.9%，大約有4千2百多人可能為失智症，就只能依靠主則社工以及鄰里長等提前關照。

「社會上很多規則，對某些族群來說不是不遵守，而是真的有困難而無法符合期待，要有機制去幫助他們。」湯麗玉表示，超高齡浪潮下，台灣社會將會有愈來愈多需要幫助的長者，一起做好準備，萬安演習、颱風警報等提前關懷並做好準備，就能安全無虞。