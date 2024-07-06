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世衛研究機構將滑石列為「很可能致癌」物質 常用於化妝品、爽身粉

中央社／里昂5日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）國際癌症研究中心（IARC）今天將滑石列為「很可能致癌」（probably carcinogenic）物質，但一名外部專家警告，不應將這項宣告誤解為確鑿的證據。

法新社報導，國際癌症研究中心表示，這項決定是依據「有限證據」認為滑石可能導致人類卵巢癌，並有「充分證據」認為滑石與老鼠癌症有關，還有「堅實的機制證據」認為滑石在人體細胞內出現致癌跡象。

滑石是自然存在的礦物質，全球許多地方都有開採，常用於製造嬰兒爽身粉。

總部位於法國里昂（Lyon）的國際癌症研究中心表示，許多人是以嬰兒爽身粉或化妝品的形式接觸到滑石，但最嚴重的暴露情況發生在開採、加工或製造產品階段。

國際癌症研究中心表示，有許多研究一致顯示，在生殖器上使用滑石的女性，罹患卵巢癌的機率增加。

但不能排除一些研究中的滑石被致癌的石棉汙染。

國際癌症研究中心將成果發表於「刺胳針腫瘤學」（The Lancet Oncology）期刊，內容提到「無法完全確立滑石的因果作用」。

英國開放大學（Open University）統計學者麥康威（Kevin McConway）未參與這項研究，他警告，以國際癌症研究中心的評估來說，「最明顯的解釋實際上會誤導人」。

他說，國際癌症研究中心的意圖只是「回答這種物質是否可能在某些國際癌症研究中心未詳述的情況下導致癌症的問題」。

他還說，由於這些研究是觀察性質，因此不能證明因果關係，「沒有確鑿的證據指向使用滑石會導致任何罹癌風險增加的情況」。

美國製藥暨化妝品巨擘嬌生集團（Johnson & Johnson）數週前同意支付7億美元，與指控他們在滑石粉產品安全性方面誤導消費者的人達成和解。

雖然嬌生曾於2020年從北美市場回收產品，但在和解案中未承認有不當作為。

癌症 致癌 嬌生

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