我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約音樂月慶典15日開鑼 逾50場表演街頭有約

輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

胰臟移植獲得新朋友 糖尿病友咬下「生命中第一口巧克力」感動落淚

記者李青縈／台北即時報導
32歲的唐玉芸接受胰臟移植，因為器捐移植讓她翻轉生命，更幫自己的胰臟取名字，是為自己的朋友。（器官病主中心提供）
32歲的唐玉芸接受胰臟移植，因為器捐移植讓她翻轉生命，更幫自己的胰臟取名字，是為自己的朋友。（器官病主中心提供）

6月19日即將迎來器官捐贈紀念日，台灣器捐病主中心15日舉辦「2024 NEW LIFE 心聲・新生器官捐贈紀念日音樂會」。胰臟受贈者唐玉芸分享，自己一度覺得生命不再也起色，移植之後吃下生命中第一口巧克力就已經感動到流淚，現在自己跟新器官已經成朋友，還幫她取了名字「糖葫蘆」。

「2024 NEW LIFE 心聲・新生器官捐贈紀念日音樂會」邀集器官捐贈者、受贈者等齊聚。監察委員田秋堇表示，自己擔任立法委員期間推動器官捐贈條例、病人自主權利立法，但是沒有這些人的付出，自己推動立法的努力也無法實現，雖然在「全屍」的概念下，器捐推動十分困難，相信國人連便意塑膠袋都願意回收，大家也會願意將器官捐贈，不要被被火化成灰燼。

立法委員林月琴也說，國人有死有全屍的觀念，讓器捐推動特別困難，感謝器捐病主中心從登錄到分配等讓受贈者有公平制度，也期待國人能捨棄舊有觀念，把生命延續。

現年32歲的唐玉芸從國中診斷罹患第一型糖尿病，每日都要自行注射胰島素，一度被同學誤以為施打毒品，遭到霸凌及排擠，後續更因糖尿病引發的腎衰竭併發症得定期洗腎維持生命，一度想放棄生命。去年8月，她胰臟移植手術改善生活，還擺脫每日打針的痛苦，還吃下生命中第一口巧克力，她說「咬下第一口就感動到流淚了」。

不僅如此，唐玉芸說，移植器官「胰臟」是她的朋友，因為自己姓「唐」，加上胰臟管理糖分，幫胰臟取了名字叫「糖葫蘆」有時候還會跟它聊天，目前適應良好。新器官不但讓她有新的健康身體，有讓她生命有所不同，她說，以前不這麼熱愛戶外活動，仿佛帶著捐贈者的生命一起走出室內。

11歲的林宇恩爸爸則是器官捐贈者，生前是救生員也熱衷公益。林宇恩說「我的爸爸是一個很強壯的人，他的工作是廚師，我很想念爸爸做菜的味道。他是一位英雄，先搭了火箭去天國當天使了，我們以後也會搭火箭去找他。」

宇恩媽媽鄭雅文表示，先生3年前因為車禍腦死過世，在器捐之前對器捐概念瞭解並不多，但是了解先生熱衷公益仍完成器捐。後來在音樂會看到器捐宣導影片，與哭著淚說「對對當時就是這樣分秒必爭」，希望把先生的愛繼續延續在這世上。

併發症 毒品

上一則

心臟衰竭患者多數不自知 醫揭3常見症狀 籲夏天起床「必做1事」

延伸閱讀

花蓮青年曾聖光抗俄戰死沙場 在台烏克蘭人追思「英雄不死」

花蓮青年曾聖光抗俄戰死沙場 在台烏克蘭人追思「英雄不死」
星光無限音樂會　佛教梵唄與西方音樂的跨越文化盛宴

星光無限音樂會　佛教梵唄與西方音樂的跨越文化盛宴
華夏合唱團將舉辦仲夏音樂會

華夏合唱團將舉辦仲夏音樂會
加拿大國防部：擬向烏克蘭運送2000枚火箭及武器

加拿大國防部：擬向烏克蘭運送2000枚火箭及武器

熱門新聞

營養師提醒，如想要天天吃蛋的話，一天1顆比較恰當。(本報資料照片)

蛋可以多吃嗎？ 營養師分析對1族群是大挑戰

2024-06-12 20:20
徐德福指出，人體中心體溫一旦達到攝氏40.5度以上，合併無法排汗的「乾熱」狀態，就是熱傷害中最嚴重的中暑，死亡率高達5成，若症狀皮膚乾而紅死亡率更高達7成。示意圖。（本報資料照片）

陳奕迅熱到昏厥下巴骨裂 急診醫：中暑死亡率最高七成

2024-06-11 05:11
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

連布丁都難吞 59歲男罹患食道癌 醫揪「飲食禍首」

2024-06-08 02:00
研究發現，每天多攝取一公克鹽巴，濕疹復發機率增加22%。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

濕疹一直好不了？ 可能是這個飲食習慣導致

2024-06-06 19:50
黃姓女子遭龜殼花咬傷腳踝，還好即時注射抗毒血清，今天傷口消腫、疼痛減輕。（南投醫院提供）

洗衣機躲龜殼花婦人遭咬傷 家屬機警拍照救回一命

2024-06-12 05:26
洪男（右）打棒球昏厥送醫被救回一命，定期至心臟血管內科門診回診追蹤，左為醫師李榮基。（烏日林新醫院提供）

45歲不菸不酒男打棒球倒下心臟驟停險死 保命關鍵曝光

2024-06-13 05:20

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌