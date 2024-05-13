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國中生電子菸使用率上升 國健署籲家長關心會考生壓力

記者鄒尚謙／台北即時報導
國中教育會考5月18日至19日登場，國健署呼籲家長關注家中孩子的壓力狀況，適時給予正確引導。（本報資料照片）
國中教育會考5月18日至19日登場，國健署呼籲家長關注家中孩子的壓力狀況，適時給予正確引導。（本報資料照片）

電子菸違法，但台灣衛福部國健署調查「國中學生」發現，電子菸使用率達到3.9%，且呈上升趨勢。國健署菸害防制組長羅素英表示，國中會考將至，在最後衝刺階段，多數考生承受著巨大壓力，恐出現暴飲暴食，甚至有抽菸、喝酒的等行為，建議家長關注家中孩子的壓力狀況，適時給予正確引導。

根據國健署歷年國中學生吸菸行為調查顯示，國中學生吸菸率由2018年的2.8%下降至2021年的2.2%；加熱菸使用率由2018年的2.0%降到2021年的0.8%；而電子菸使用率卻由2018年的1.9%上升至2021年的3.9%，從數據中可看到紙菸、加熱菸之吸菸率有下降，但電子菸吸菸率卻上升。

吸菸有時並不能紓壓。羅素英說，吸菸者常說吸菸可舒緩壓力、放鬆心情，但根據研究指出，吸菸者的壓力其實高於非吸菸者，持續吸菸者雖然靠著吸菸可暫時紓壓，但很快地就需要再度吸菸才能讓情緒回復正常，相對吸菸量反而增加，且菸品內的尼古丁不僅會令人成癮，更會增加壓力，加速傷害健康。

吸菸並非正確的紓壓管道，反而釀健康危機。羅素英指出，若有吸菸習慣的人，可能導致癌症、糖尿病、心臟病中風、肺部及免疫系統疾病，青少年時期就有吸菸習慣，除了導致多種疾病、影響社會心理發展外，因菸癮難以戒除，很可能一生都會持續吸菸行為。

「千萬別再相信吸菸能夠紓壓的說法。」羅素英說，世界衛生組織指出，吸電子菸及加熱菸同樣會使身旁的人暴露於尼古丁及有毒致癌物的二手菸環境中，並增加罹患呼吸道、心臟、肺部等相關疾病的風險、影響孩子腦部發展，且使用電子菸者，其吸紙菸的機率至少增加1倍 青少年切勿因電子菸、加熱菸品香味清新，且在好奇心驅使之下就貿然使用，以免得不償失。

羅素英建議，家長除了重視孩子課業成績，也需多花時間和孩子相處、傾聽，並重視他們的感受，以免孩子尋求菸品等物質來紓壓及調適人際關係等。另外，家長及家中成員有吸菸者也應以身作則、帶頭戒菸，國健署為協助民眾戒菸成功，與全台近3500家合約醫事機構（醫院、診所、衛生所及藥局）簽約合作，為民眾提供專業戒菸服務，並有免費戒菸諮詢專線「0800-636363」，及LINE通訊軟體（ID：@tsh0800636363），由專業諮詢人員協助您解決戒菸的疑難雜症，守護您及家人健康。

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