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台灣中正大學開發敗血症快篩平台 8分鐘就能精準診斷感染源

記者黃于凡／嘉義即時報導
中正大學團隊開發快篩生物感測器，8分鐘精準檢測敗血症感染源。（中正大學提供）
中正大學團隊開發快篩生物感測器，8分鐘精準檢測敗血症感染源。（中正大學提供）

台灣每年約有16萬人感染敗血症，發病初期難以精確診斷感染源。中正大學團隊合力開發「光微流體敗血症快篩平台」，只需一滴血液就能驗出結果，靈敏度打破全球紀錄，儀器及耗材體積小且成本低，具可攜帶、量產優勢，新發明獲美國化學學會選為期刊封面。

中正大學機械工程學系教授張國恩與化學暨生物化學系教授周禮君合力開發「光微流體敗血症快篩平台」，創新結合奈米金粒子、光學波導生物晶片技術，感測時間從原先15分鐘縮減成8分鐘，突破當前檢驗瓶頸，且只需一滴血液就能驗出結果，靈敏度打破全球紀錄。

張國恩說，光微流體敗血症快篩平台的蛋白質檢測晶片成本不到1美元，檢測系統由輕薄短小、低成本的光學元件組成，「未來敗血症篩檢不需大型笨重、成本昂貴的檢測儀器」，新儀器的體積就像一台印表機，具可攜帶、量產優勢，普及後可放在衛生所和公共區域。

校方表示，這項新開發的蛋白質生醫檢測晶片亦可應用到其他疾病，例如腦中風、阿茲海默症等，對全球人類的健康福祉有極大貢獻。目前成果已發表於美國化學學會（American Chemical Society）的《Nano Letters》期刊，並獲選為期刊封面。

中正大學團隊開發快篩生物感測器，8分鐘精準檢測敗血症感染源。（中正大學提供）
中正大學團隊開發快篩生物感測器，8分鐘精準檢測敗血症感染源。（中正大學提供）
中正大學團隊開發快篩生物感測器，8分鐘精準檢測敗血症感染源。（中正大學提供）
中正大學團隊開發快篩生物感測器，8分鐘精準檢測敗血症感染源。（中正大學提供）
中正大學團隊開發快篩生物感測器，8分鐘精準檢測敗血症感染源。（中正大學提供）
中正大學團隊開發快篩生物感測器，8分鐘精準檢測敗血症感染源。（中正大學提供）

檢測 晶片 中風

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