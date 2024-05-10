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47歲男接受專利手術 「風乾香腸」振雄風重拾信心

記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣陳姓患者到員榮醫療體系員榮醫院「性功能障礙特別門診」，感謝醫師許耕榕讓他重振雄風。（員榮提供）
彰化縣陳姓患者到員榮醫療體系員榮醫院「性功能障礙特別門診」，感謝醫師許耕榕讓他重振雄風。（員榮提供）

面對心愛女子卻英雄氣短被視為男人的人生憾事，台灣彰化縣47歲陳姓男子是獨生子，肩負傳宗接代重責大任，十多年前被診斷陽萎，花費近200萬元手術六次都效果不彰，接受陰莖靜脈截除術解決困擾之後，性生活美滿。

影片來源：聯合新聞網

陳男回診時表示，他是藍領階級，25歲就被診斷陽萎，為了讓媽媽如願抱孫，過去10多年動六次手術裝置充氣式、可折式的人工陰莖，勃起和持久的效果都不好，即使勉強成功做人，但人工陰莖沒勃起時，出現龜頭萎縮像「風乾香腸」的尷尬狀況，面對愛妻，他很自卑，還是想尋求根本治療方法。

陳男去年輾轉到員榮醫療體系員榮醫院求診，接受泌尿科醫師許耕榕獨創的陰莖靜脈截除術。這種手術截除或紮綁滲漏的陰莖靜脈，血液由陰莖動脈流入陰莖海綿體使海綿竇充血膨脹，不會因陰莖靜脈滲漏讓血液很快流出海綿體，導致勃起不能持久或陽痿。

另有47歲林姓患者三年前開始力不從心，既不想吃藥也不願接受人工植入物的手術，自行上網找到許耕榕的治療相關報導，到醫院做「陰莖靜脈截除術」，日前回診時一再感謝醫師妙手回春。

許耕榕指出，美國統計數據顯示40至70歲的男性，逾半數存在不同程度的勃起功能障礙，原因包括荷爾蒙不足、神經病變、慢性疾病、藥物副作用、心理因素、血管問題，其中一個關鍵因素就是陰莖靜脈的滲漏，經他深入解剖往生者大體陰莖，發現了男性陽痿的六條靜脈，過去未被人所知，他獨創的陰莖靜脈截除術使用局部麻醉即可進行微血管重建，2012年獲得美國20年專利，已幫助美。各國近4千名19至91歲的男性治癒陽萎。

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