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資深護理師機上救人 她感恩這份工作成就人生價值

記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院於昨晚舉辦護師節慶祝活動，表揚院內傑出護理師。（光田綜合醫院提供）
光田綜合醫院於昨晚舉辦護師節慶祝活動，表揚院內傑出護理師。（光田綜合醫院提供）

台灣光田綜合醫院7日晚舉辦護師節慶祝活動，表揚院內傑出護理師，在光田任職10年的資深護理師王妤如，今年3月在飛機上救助患者義行，獲台中市護理公會表揚；護理部于素珍主任表示，外界對護理工作只記得剩辛苦與勞累，卻忽略了護理工作也能讓人覺得很有成就感。

于素珍主任表示，護理工作雖然挑戰很多，卻能帶給人滿滿的自我實現，護理工作很有魅力；光田護師節中接受表揚的同仁中，有不少都是工作10年以上的資深同仁，5月6日剛獲台中市護理師護士公會表揚的王妤如，今年春季時出國旅遊，在回程的飛機上突然遇到長輩昏迷，她主動挺身而出協助救援，立即施做CPR，即使飛機降落中，也不畏機上不穩的晃動而持續施救，直至救護人員接手才停止；航空公司感謝她的善舉，頒發感謝函給王妤如護理師。

王妤如護理師在光田已任職10年，目前是光田長青院區慢性病房的護理師，她說身為護理人員，很多急救的步驟都成了直覺反應，她看到狀況危急的病患都會上前協助。她在念護理學校時，也曾遇過少年在運動場上昏迷，她當下協助做CPR急救，貢獻自己的護理專業；她說護理工作養成自己勇敢樂觀的性格，讓她有專業能幫助別人，也在工作中看到自己的價值，她認為護理工作是很容易有成就感。

于素珍表示，短期內護理人力的問題，雖然嚴峻，但危機也正是轉機，若各界都能重新審視護理人員的薪資福利與工作環境，給護理人員更優渥的待遇與更合理的工作環境，未來的護理工作反而有機會得到提升，對社會、對醫院、對患者，及投入護理工作的年輕人來說都是贏家。

光田綜合醫院資深護理師王妤如(圖右)在飛機上協助救治患者，獲院內表揚，由總院長王...
光田綜合醫院資深護理師王妤如(圖右)在飛機上協助救治患者，獲院內表揚，由總院長王乃弘(圖左)親自頒獎。（光田綜合醫院提供）

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