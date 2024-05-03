馬偕醫療團烏克蘭遇襲 心臟科醫曝居民心痛與胸痛混淆

馬偕醫療團與烏克蘭基督徒醫師協會人員。（馬偕醫院提供）

馬偕醫療團三度挺進烏克蘭 ，此次醫療團總共有8人，在返台前一刻遭遇炸彈攻擊，不只空襲警報響了整夜，民宿 玻璃也碎裂滿地。此行團員雖然飽受驚訝，但仍完成不少任務包含診治百位民眾，並與當地政府討論人才交流等。

馬偕醫院曾在去年4月、9月到烏克蘭援助，今年4月21日再度組團前往烏克蘭進行醫療援助與醫療教學；成員包含國際醫療中心主任蔡維德（團長）、國際醫療中心副主任徐宛蒂、新竹馬偕兒童醫院長楊俊仁、中醫部主任陳光偉、心臟內科醫師陳冠廷、牙科醫師顏恩澤醫師、急診醫學科廖晨皓及吳佩珊醫師等。

顏恩澤說，醫療團出發前有非常周密的簡報與演練，在遇到危急情況時安全撤離。然而，4月28日凌晨4點20分起遭逢第一波空襲行動，下榻的尼古拉耶夫旅館玻璃四碎、警報聲徹夜未停，旅館入住房客還有人裹著棉被倉皇逃生，滿臉驚恐，直到早上6點才解除警報。

經過一夜不平靜的攻擊，團員脫困後，經當地消防隊救護送到當地教會已是清晨6點半。教會準備地下室讓一夜未眠的團員得以稍作休息，然而也因為此波攻擊，不得不取消原訂上午的義診行程，提早安排車輛讓五位團員（徐宛蒂、楊俊仁、陳光偉、陳冠廷與顏恩澤）回到奧德薩市與另外二位同仁會合。

徐宛蒂說，俄羅斯 宣稱在此次攻擊是因為其下榻旅館住有外國傭兵及國際法庭律師，於是被鎖定目標。最後一天，醫療團在烏克蘭西部大城利維夫市丹尼洛醫學院內，由陳冠廷、顏恩澤及楊俊仁進行三場專題演講；在奧德薩地區的兩家醫院，則由廖晨皓及吳佩珊做超音波教學訓練，吸引30位當地醫師參與，討論與交流熱烈。

陳冠廷說，居民心痛與胸痛混淆，太多來自於戰爭帶來的壓力和喪親之痛，讓心臟科醫師無力又無奈，感嘆帶去的藥物有限，親情才是無價。徐宛蒂則在經歷槍林彈雨後表示，還是「家」最溫暖，能安心的睡覺都是一件幸福的事。