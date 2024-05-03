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馬偕醫療團烏克蘭遇襲 心臟科醫曝居民心痛與胸痛混淆

記者李青縈／台北即時報導
馬偕醫療團與烏克蘭基督徒醫師協會人員。（馬偕醫院提供）
馬偕醫療團與烏克蘭基督徒醫師協會人員。（馬偕醫院提供）

馬偕醫療團三度挺進烏克蘭，此次醫療團總共有8人，在返台前一刻遭遇炸彈攻擊，不只空襲警報響了整夜，民宿玻璃也碎裂滿地。此行團員雖然飽受驚訝，但仍完成不少任務包含診治百位民眾，並與當地政府討論人才交流等。

馬偕醫院曾在去年4月、9月到烏克蘭援助，今年4月21日再度組團前往烏克蘭進行醫療援助與醫療教學；成員包含國際醫療中心主任蔡維德（團長）、國際醫療中心副主任徐宛蒂、新竹馬偕兒童醫院長楊俊仁、中醫部主任陳光偉、心臟內科醫師陳冠廷、牙科醫師顏恩澤醫師、急診醫學科廖晨皓及吳佩珊醫師等。

顏恩澤說，醫療團出發前有非常周密的簡報與演練，在遇到危急情況時安全撤離。然而，4月28日凌晨4點20分起遭逢第一波空襲行動，下榻的尼古拉耶夫旅館玻璃四碎、警報聲徹夜未停，旅館入住房客還有人裹著棉被倉皇逃生，滿臉驚恐，直到早上6點才解除警報。

經過一夜不平靜的攻擊，團員脫困後，經當地消防隊救護送到當地教會已是清晨6點半。教會準備地下室讓一夜未眠的團員得以稍作休息，然而也因為此波攻擊，不得不取消原訂上午的義診行程，提早安排車輛讓五位團員（徐宛蒂、楊俊仁、陳光偉、陳冠廷與顏恩澤）回到奧德薩市與另外二位同仁會合。

徐宛蒂說，俄羅斯宣稱在此次攻擊是因為其下榻旅館住有外國傭兵及國際法庭律師，於是被鎖定目標。最後一天，醫療團在烏克蘭西部大城利維夫市丹尼洛醫學院內，由陳冠廷、顏恩澤及楊俊仁進行三場專題演講；在奧德薩地區的兩家醫院，則由廖晨皓及吳佩珊做超音波教學訓練，吸引30位當地醫師參與，討論與交流熱烈。

陳冠廷說，居民心痛與胸痛混淆，太多來自於戰爭帶來的壓力和喪親之痛，讓心臟科醫師無力又無奈，感嘆帶去的藥物有限，親情才是無價。徐宛蒂則在經歷槍林彈雨後表示，還是「家」最溫暖，能安心的睡覺都是一件幸福的事。

馬偕醫療團共診治167位村民，特別是此次有中醫師隨行，不少民眾因慢性疾病，全身肌肉緊繃肩頸酸痛後背痛紛紛排隊看診。另外，療團也拜訪奧德薩省衛生廳主管、西部大城利維夫市長及赫梅利尼茨基市副市長，討論雙方專業人才交流；並出席在利維夫市政府內由臺灣贊助的燒燙傷援助計畫簽約儀式。

被無人機攻擊後的旅館外觀。（馬偕醫院提供）
被無人機攻擊後的旅館外觀。（馬偕醫院提供）

烏克蘭 俄羅斯 民宿

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