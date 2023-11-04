父車禍亡器捐遺愛助他人重生 她在父親節簽器捐卡紀念爸爸

捐贈者高先生的太太（中）和4名子女出席捐贈感恩會。（記者賴昀岫／攝影）

台北榮總4日上午舉辦器官捐贈感恩會，捐贈者代表鄭小姐說，當爸爸被推進手術室時，她想的是，「他無法重生，但有其他人可以」；另名捐贈者代表高小姐則說，家人在父親發生車禍後24小時內決定器捐， 而一直有器捐念頭的她，也在今年父親節簽署器捐卡，來懷念爸爸。

北榮4日舉辦「心傳真愛-112年器官捐贈感恩會」，北榮院長陳威明說，歷年捐贈器官及組織的人數已達964位，北榮也將捐贈者芳名錄融入交趾陶設計中，並擴展其意義轉型為大德曰生紀念園區。「大德曰生」出自易經繫辭：「天地之大德曰生」，因為天地間最大的恩澤就是賜予生命，表達出捐贈者捐出受之於父母的器官，使受贈者重生或回復健康。

捐贈者高先生今年7月因車禍離世，他的太太、哥哥和4名子女今天出席活動，長女說，家屬在事發後24小時內決定器捐，原本想全數捐出，但部分器官因車禍受損嚴重，最後捐出了眼角膜、肝臟、腎臟。

高小姐說，考量媽媽的心情比較難接受，所以主要由她和手足做決定，媽媽雖順著孩子的決定沒有反對，但事後感覺到媽媽很傷心，因為覺得爸爸要多挨好幾刀、會很痛。

高小姐表示，家裡前陣子剛辦完父親的「百日」，而她在今年的父親節也簽署了器官捐贈卡，因為已經有這樣的想法就趕快去做，畢竟生命無常，且恰逢父親節，也能藉此懷念爸爸。

另1名捐贈者鄭先生的女兒則分享，父親喜歡下棋、看棒球、種菜、逛天母廣場，他是個有老經驗的冷氣師傅，雖然主要是修冷氣，但冰箱洗衣機那些也都難不倒他，事發前一天才開心跟她說，接下來小孫子洗澡等事情都由他處理。

然而，隔天中午鄭先生和太太在騎車買午餐的路上發生車禍，夫妻身受重傷、分送不同醫院急救。鄭先生送醫時已無呼吸心跳、頸椎脊髓嚴重損傷，搶救後呈現腦死狀態；鄭太太則因腿部嚴重開放性骨折，於醫院接受骨骼移植及重建手術。