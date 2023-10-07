為勸迷信媽做乳房篩檢 護理師出奇招扮演宮廟師姐

台灣癌症基金會舉辦「粉紅健走」提倡乳癌篩檢。（記者李青縈／攝影）

台灣癌症 基金會今舉辦「粉紅健走」提倡乳癌篩檢 ，對抗女性公敵。護理師寧怡分享曾經遇到一個女孩來求助，因女孩的母親疑似出現腫塊卻不願意做乳房攝影檢查，反而求助偏方，因此出動殺手鐧，才成功說服媽媽去做檢查。

乳癌連續18年為國人女性癌症發生率第一位，乳癌新發病例高達1萬5259人，形同每天有42人被宣告罹患乳癌、8人死於乳癌；乳癌死亡率也較15年大增18％。台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，女性40歲後乳癌發生率開始大增，且每2名乳癌病人當中，就有一人發生在40至59歲。

寧怡說，當時女孩來求助說，母親的乳房出現腫塊，卻選擇求神問卜，又是用紅線綁乳房又是敷中藥，就是不去做乳房攝影，因此決定出奇招扮演宮廟師姐，用師姐說法說服女孩的母親去做乳房攝影檢查。好險最後檢查出來結果是良性，只是虛驚一場。

賴基銘指出，2021年45至69歲婦女近2年內接受乳房X光攝影篩的比率不高，每三名適齡篩檢者，僅有一人接受乳房攝影檢查。乳癌早期發現早期治療的治癒率相當高，0期到2期乳癌的5年存活率，超過九成五以上，但若至第4期才發現，則5年存活率僅為36%，因此定期篩檢非常重要。此外，生活型態改變如飲食西化、壓力及晚生育都會促使癌症提前發生。

賴基銘說，45歲以上婦女每兩年一次免費的乳房攝影檢查，民眾應該多利用政府提供的免費乳癌篩檢政策（若有家二等親以內的女性有乳癌則為40歲）。他也說「護乳五招」分別為：「蔬果彩虹579」、「規律運動」、「體重控制」、「適齡生育」、「定期篩檢」來防治乳癌發生。

粉紅健走今年為第13屆有約3000人響應，並且有12名護理師打扮芭比 ，另有芭比&肯尼舞蹈團，鼓勵上千名健走女性於圓山花博公園做乳房篩檢。現場更設置「護乳芭比娃娃屋」沉浸式裝置藝術，民眾可以於屋裡盡情打扮自己，同時宣示自己的護乳態度。