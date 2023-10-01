血癌醫師依賴骨髓移植續命 重生後5年與捐贈者喜相逢

10月1日在台北市慈濟中正靜思堂，造血幹細胞受贈者蔡超勇(前排中間)與捐贈者廖柔婷(前排左二)相見歡。（慈濟基金會提供）

「從沒想過，醫師的我也會變成病人！」在菲律賓行醫眼科的蔡超勇醫師，加入慈濟人醫會投入義診二十餘年，醫治眼疾病患無數，沒想到自己卻罹患血液疾病，從醫治人轉變成被醫治，向來樂觀的他保持正向心念，幸運從慈濟骨髓資料庫配對成功，來自台灣新竹的廖柔婷以周邊血採集法順利完成造血幹細胞捐贈，在移植成功相隔五年後，兩人終於在1日相見歡。

在與救命恩人廖柔婷見面時，蔡超勇說，「這一份髓緣之情的相遇，讓他擁有了二次生命，非常感動與感恩」。

10月1日在台北市慈濟中正靜思堂，蔡超勇懷著緊張卻又期待的心情分享生命故事，他在菲律賓行醫多年，跟隨慈濟人醫會許多志同道合的志工們，於眼科義診中心來往各島嶼之間，為貧苦居民動刀治療白內障。

2017年4月，意外確診患急性淋巴性白血病，蔡超勇回想起生病過程，哽咽地說，「這時候才知道那個感覺，做病人是怎麼樣，那個思維是怎麼樣，是一種感同身受」。

當角色互換，心境的確大不同。罹病初期，蔡超勇在菲律賓接受化療，同時在慈濟骨髓資料庫尋求配對，好不容易尋覓到生命曙光，他表示，2017年8月申請配對，直到年底至第3個配對才成功，「那天正好是12月24號，是菲律賓的聖誕節 ，那是我最好的聖誕禮物了。」

2018年1月蔡超勇來到台灣花蓮慈濟醫院接受骨髓移植，手術成功，但後續又復發，再進行淋巴球回輸，經過7個月漫長治療，2019年終於可以返回菲律賓，回國前夕，他特地到靜思精舍拜會證嚴上人，表達內心的感恩。

「我覺得我很幸福，還有機會改變自己，繼續行醫造福人群」他表示，目前每周排定三天，在菲律賓慈濟眼科中心服務患者。很多人因為視力喪失而受苦，希望能夠幫助他們，「我因為擁有了第二次生命，我要善用它來幫助他人，特別是那些有需要的人。」

相見歡這天，造血幹細胞捐贈者廖柔婷人如其名，帶著燦爛柔美的笑容與蔡超勇見面，「你的一針、他的一生」不但印證在兩人身上，「救人一命、無損己身」的廖柔婷更成為最佳見證者。柔婷表示，2004年大學時期參加社團活動，加入建檔，「只覺得應該有一天能用的上自己，這樣過了14年，被通知上時很驚訝，但還是希望能順利捐贈」。

柔婷媽媽周玉蘭本身是慈濟志工，因此一路上全力給予女兒支持及鼓勵，畢竟有這樣的因緣很難得，於是開始整個捐贈流程，過程中也感恩慈濟骨髓關懷小組的志工團隊陪伴，讓整個過程能順利銜接。柔婷表示，由於從驗血建檔到收到配對成功的通知相隔太多年了，期間她的手機號碼還換過，但志工還是找到她，覺得人海之中彼此生命的相遇非常不可思議，也更堅定自己要救人一命的決心。

「不只救了一個人，更是一個家庭，甚至救了更多人！」相見歡前夕，柔婷才得知自己救了一位醫師，她謙虛表示，自己沒有很偉大，如今看到對方非常健康，並且可以繼續懸壺濟世、行醫救人，這是心中最欣慰與開心。