產下唇裂病童竟遭親戚指責 蒙古媽花6小時求助台義診團

先天左側唇裂病童塔米爾・延金卡姆及母親（中）與羅慧夫顱顏基金會「用愛彌補義診團」醫療團隊討論手術安排。（羅慧夫顱顏基金會提供）

3個月大的蒙古女孩塔米爾・延金卡姆罹患先天左側唇裂，因三位胞兄、胞姊均無異常，母親產子後才得知孩子臉部缺陷，不知所措之虞，還遭親戚指責，「別把這樣有缺陷的孩子帶出門嚇人，太丟臉了！」後來，母親得知台灣義診團將赴蒙古進行免費義診，不畏舟車勞頓，耗時6小時抵達蒙古烏蘭巴托國立婦幼醫院求助，高雄長庚整形外科主治醫師吳政君手術縫合病童嘴唇裂縫。

本次「用愛彌補義診團」團隊成員包括台灣桃園長庚整形外科醫師羅綸洲、高雄長庚整形外科醫師賴瑞斌、吳政君、日本籍外科醫師Takafumi Saito、美國籍外科醫師Kyung Hoon Chung、麻醉醫師羅巧芬、3名開刀房護理師、2名麻醉護理師及3名基金會人員。

羅慧夫顱顏基金會公關黃柏儒是隨隊工作人員之一。他表示，義診團抵達蒙古後，下榻醫院附近旅館，隔天上午即為病童看診，下午開始手術。義診對象是由蒙古方面評估，多數都是窮苦家庭出身的孩子，他們來自偏鄉，最遠要通勤12小時才能抵達義診團所在的烏蘭巴托國立婦幼醫院。

黃柏儒表示，顱顏病童主要病徵是外觀缺陷，在台灣，不少媽媽會因自責、自卑或擔心遭嘲笑，而不敢帶孩子出門。但蒙古病童的家長，多數相當樂觀、勇敢，有母親向自己表示，「別人不喜歡孩子又怎樣，我們跟喜歡自己的人做朋友就好。」或許是因民族個性影響，個性均相當豁達。

「不少孩子被檢查發現罹患顱顏疾病的媽媽，要決定是否產下孩子，都要經歷一番掙扎。」黃柏儒說，他歷年隨隊探訪病友，不少家長表示，在決定是否生下孩子時，醫療資源是一大關鍵，在詢問醫院，得知有來自台灣的義診團，能協助顱顏孩童恢復外觀、機能，她們更能放心生下孩子。

義診團14年前首次踏上蒙古國至今，已為近250名蒙古顱顏缺陷患者進行免費的重建手術。2020年因新冠疫情 爆發，義診行動曾被迫停擺將近4年。今年是義診團第11次攜手台灣長庚醫療團隊與蒙古烏蘭巴托國立婦幼醫院合作為顱顏缺陷患者進行免費的重建手術，共計協助19名顱顏缺陷患者及1名燒燙傷患者完成手術。

羅慧夫顱顏基金會指出，蒙古國每年有100名唇腭裂新生兒誕生，基金會與蒙古烏蘭巴托國立婦幼醫院在2009年開始合作，協助3名蒙古烏蘭巴托國立婦幼醫院的外科、矯正牙科及麻醉科「種子醫師」來台受訓，2010年則首次組成義診團赴蒙古免費義診。

2022年，全球仍受新冠疫情影響，羅慧夫顱顏基金會串連蒙古非政府組織「Healthy Teeth Healthy Future」以及蒙古烏蘭巴托國立婦幼醫院資源，舉辦牙科下鄉義診活動，也在肯特省立醫院舉辦唇腭裂義診，共計舉辦5場牙科及唇腭裂義診，提供425名患者牙科治療及28名患者完成唇腭裂手術。