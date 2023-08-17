今秋防「3疫」夾擊 快打流感、新冠、RSV疫苗

新冠病毒、流感和呼吸道合胞病毒(R.S.V.)今秋可能捲土重來，衛生官員建議抵抗力較弱的老人和兒童以及免疫力不足者，應提早注射三劑疫苗。(美聯社)

有鑑於今年秋天，新冠病毒、流感和呼吸道合胞病毒(R.S.V.)可能再次捲土重來，衛生官員建議抵抗力較弱的老人和兒童以及免疫力 不足者，應該提早注射三劑疫苗，一般民眾也應該至少注射新冠和流感疫苗 ，以確保自身健康。

紐約時報報導，去年流感疫情 提前在12月達到流行高峰，而非往年的2月，造成5萬8000人死亡，比歷年來得多；而新冠疫情歷經整個冬季，感染和死亡人數維持穩定增加，直到1月份達到高峰；至於R.S.V.這種呼吸道病毒，對於老人和兒童以及免疫力不足者，構成極大威脅，去年也提前達到高峰，而且時間比往年延長。

衛生專家建議六個月以上幼童和所有年齡層民眾，應每年接種一次流感疫苗，尤其是65歲以上銀髮族、5歲以下兒童以及免疫力不足者，注射流感疫苗至關重要。

華盛頓大學免疫學醫師海倫·朱(Helen Chu)表示：「未來兩年的流行情況，尚無法預測。」但預估呼吸道疾病最終仍會回到新冠疫情發生前的規模，一般民眾今秋至少要注射流感和新冠疫苗。

聯邦疾病防治中心(CDC)顧問卡蜜拉·科頓(Camille Kotton)也建議國人每年接種一次新版新冠疫苗，並強調：「就像汽車配備安全帶一樣，注射疫苗也是防疫的好方法。」

據了解，輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)和Novavax預計今秋都將推出新版新冠疫苗，而且所有疫苗均有Omicron變種株XBB.1.5的防疫功效，目前FDA仍在審查相關數據，待核准後才能上市。

專家建議民眾應該提前在9月或10月，同時注射流感和新冠疫苗，至於罹患心臟病或肺病的老人，還需要增加注射R.S.V.疫苗，海倫·朱強調：「應該盡早在秋季前注射疫苗，而且最好一次注射完畢。」