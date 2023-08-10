高齡女性乳癌篩檢 研究：85歲以上逾半「過度診斷」

一項針對近5萬5000名70歲以上婦女進行的研究發現，許多高齡女性可能都被過度診斷而接受了非必要的乳癌治療。(Getty Images)

在美國，每年約有24萬名女性確診乳癌，世界各地的女性罹患乳癌的情況也愈趨普遍；當多數醫療保健推廣都傾向於透過積極治療對抗癌症時，有專家指出，許多高齡女性可能都被過度診斷而接受了非必要的治療。

在「內科醫學 年鑑」上發表的一項研究調查了5萬4635名最近接受過乳癌篩檢 的70歲以上女性，發現70歲至74歲的女性中有31%可能被過度診斷；75歲至84歲的女性中，估計有47%的人可能被過度診斷；85歲及以上的女性被過度診斷的可能有達54%。

負責這項研究的耶魯大學醫學院的醫學助理教授伊拉娜‧里奇曼(Ilana Richman)表示，過度診斷是指在篩檢中發現的乳腺癌，在臨床上其實並不會顯現出來，也就是在顯微鏡下看到的乳癌雖確真實存在，但它們在體內其實處於休眠狀態，並不會引起症狀。

由於醫學技術進步，愈來愈多的女性被診斷出患有乳腺癌。約翰霍普金斯大學腫瘤和流行病學者布勞利(Otis Brawley)表示，現在可以在乳房中發現小如青豆的病變，但某些其實並不會生長擴散，所以手術、放療或化療等積極治療有時可能不必要，甚至對患者有害，例如確診造成身心壓力和經濟負擔，以及檢測 過程中可能造成的傷害。

2013年的「美國醫學會內科學雜誌」指出，乳房X光檢查每年花費聯邦老年人健康計畫超過4.1億元，都由納稅人買單，一次乳房X光檢查費用約為100元，雖不算貴，但後續的檢測和治療都會產生費用。