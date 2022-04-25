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夜半鬼壓床？睡醒動不了竟是甲狀腺出問題

記者黃寅／綜合報導
反覆的低血鉀會造成肌肉無力，病人還誤以為鬼壓床。(Getty Images)
反覆的低血鉀會造成肌肉無力，病人還誤以為鬼壓床。(Getty Images)

24歲周姓男子日前工作時突然四肢無力，連站起來都很困難，原以為是工作太累造成，沒想到接下來幾天睡覺期間醒來，意識清楚身體卻動彈不得，以為是「鬼壓床」，嚇得他緊急就醫。醫師檢查診斷發現，他罹患「甲狀腺毒性周期性麻痺症」，經給予抗甲狀腺亢進藥物治療後，終於能夠一夜好眠。

台灣亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師徐維謙表示，該患者主訴鬼壓床的現象月來越嚴重，甚至影響白天的生活作息。經過一系列檢查，發現是反覆的低血鉀造成他的肌肉無力，再進一步揪出「甲狀腺毒性周期性麻痹症」，這類疾病好發於男性東方人，大約占甲狀腺機能亢進病人的2%左右。

徐維謙說，根據研究，亞洲男性罹患此症的機率為8.7%至13%，有80%的病人在20至39歲時發病。主要症狀多為清醒狀態下，會感到肌肉全身無力，尤其近端肌肉跟下肢肌肉無力感更加明顯，部分病人會出現肌肉疼痛症狀，持續發作數小時，通常是數周或數月發作一次，情況嚴重者可能每周發作。

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科醫師徐維謙表示，反覆的低血鉀會造成肌肉無力，病人還誤以...
亞洲大學附屬醫院家庭醫學科醫師徐維謙表示，反覆的低血鉀會造成肌肉無力，病人還誤以為鬼壓床。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

徐維謙表示，此疾病在夏季、秋季的發生機率較高，加上晚上或清晨期間，體內的兒茶酚胺的濃度較高，也較容易誘使疾病發作。此外，大量運動過後或者是攝取過多的高醣類食物、生活壓力、高鹽飲食及疾病感染等，也都有可能是促發因子。

萬一急性發作時，徐維謙強調，應立即補充鉀離子，可改善肌肉無力症狀，但仍有40至59%的病人可能會出現反彈性高血鉀，因此需要頻繁監測鉀離子濃度及心電圖。

徐維謙提醒，預防此病發作關鍵，就在於治療甲狀腺機能亢進，治療上會給予正式的抗甲狀腺亢進藥物及乙型阻斷劑，讓患者甲狀腺機能恢復正常。

除藥物治療、避免促發因子外，徐維謙強調，更要同步調整生活作息，一旦甲狀腺素恢復正常，甲狀腺毒性周期性麻痺症就不會再發生，但如果甲狀腺機能亢進持續復發，則甲狀腺毒性周期性麻痺症就有可能再發生。

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