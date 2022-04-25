晨僵、手指變形… 罹「類風濕性關節炎」別拖延就醫

罹患「類風濕性關節炎」會造成手指關節變形。(Getty Images)

惠惠（化名）永遠忘不了38歲的某天早上，一起床就全身關節 暴痛，想要求救卻痛到走不動，只能爬向房門口，強忍劇痛站起身，但因為手指關節變形，連門把都轉不開。幸好家人發現，緊急將她送醫檢查，這時惠惠才知道她的十根手指變形疼痛，不是餐廳工作造成，而是罹患了「類風濕性關節炎」。

收治惠惠的台灣台東關山慈濟醫院風濕免疫科主治醫師洪明理表示，類風濕性關節炎是自體免疫疾病，成因很複雜，可能受環境、病毒、細菌共同影響，導致免疫系統出錯，攻擊身體；病人全身的關節會出現紅、腫、熱、痛，嚴重發炎，所幸現在藥物治療效果很好，如果惠惠能早點就醫，手指應不致於變形。

洪明理指出，因為惠惠就醫得晚，且在餐廳的工作非常依賴手關節，所以就算用到最大劑量的類固醇和止痛藥，都難以緩解她的痛苦。後來惠惠開始使用生物製劑，之後症狀大幅改善，打止痛針的次數、服用的類固醇劑量統統都減少，經過五年的治療，今年43歲的惠惠終於笑顏逐開。

洪明理提醒，「早晨出現關節劇痛而痛醒」是類風濕性關節炎的特殊症狀，而且早上起床後，關節僵硬的感覺還會持續一段時間，醫學 上稱為「晨僵」，通常要等到中午左右才慢慢改善。如果有早上痛醒、晨僵等症狀，症狀持續六周以上，就要高度懷疑是類風濕性關節炎相關疾病，應及早就醫，不要自以為「下午沒事就沒事了」，錯失早期治療先機。

如果置之不理，洪明理表示，類風濕性關節炎除了破壞關節以外，還會引起許多全身性的併發症 ，例如眼睛的鞏膜炎和乾眼症，甚至會造成心臟疾病。若全身發炎未妥善控制，疾病晚期可能導致慢性肺纖維化，影響肺功能造成永久性傷害。