出現肝掌、蜘蛛痣 小心肝癌警訊

蜘蛛痣。（圖：台北新光醫院皮膚科醫師張少平提供）

當手掌兩側出現異常的「紅斑」，也就是「肝掌」，不可輕忽，慎防肝癌上身。台灣亞洲大學附屬醫院腸胃肝膽科主治醫師陳政國表示，「肝掌」是肝癌等肝臟病變的警訊之一，應盡早就醫檢查診斷及治療。

住在台中的64歲趙媽媽退休在家，女兒經常幫她按摩紓壓，年初卻發現媽媽手掌兩側大小魚際處有紅斑，上網一查懷疑可能是「肝掌」，趕緊帶母親就醫檢查，確診為肝癌初期，經手術 切除腫瘤 ，目前順利恢復中。

陳政國指出，趙媽媽雖有糖尿病、高血壓 等慢性病，但平時都有穩定服藥控制，且經常跟朋友爬山運動，幾乎很少生病。但患者女兒在幫媽媽按摩雙手時，竟發現她的手掌兩側有不明紅斑，但掌心卻是泛白無血色，當下覺得狀況有異，立刻上網查詢，赫然發現可能是肝病的前兆。

「肝掌」是肝臟病變的警訊之一，若發現手掌的大小魚際區(紅圈位置)有異常泛紅，就要提高警覺。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）

肝臟是沒有神經的器官，陳政國說，多數患者發現肝臟腫瘤時，幾乎已是中晚期，以致於肝癌死亡率居高不下。臨床上肝癌患者會出現幾種特殊警訊，可作為參考。一是「肝掌」，指的是患者手掌的大小魚際處，出現異常紅點或泛紅；其次，在胸前、四肢發現「蜘蛛痣」，中間有小紅點，周圍布滿往外擴散的小血管；三是眼睛黃疸、腹水、肚皮靜脈曲張、手腳浮腫等，都是肝臟病變的警訊。

趙媽媽經安排超音波、斷層掃描等影像檢查，在左肝發現約二公分大腫瘤，因發現得早，透過手術切除腫瘤，術後恢復不錯，只需定期追蹤，幾乎可與正常人無異。

陳政國強調，肝炎、肝硬化、肝癌被稱為肝癌三部曲，如果肝臟反覆發炎卻未追蹤治療，根據研究，肝癌從一公分長到三公分，最快只要四至六個月，甚至一年內就可能會發展成中晚期肝癌，併發破裂、黃疸、腹水等症狀，屆時預後恐怕不佳，也增添治療風險。

陳政國提醒，患有B、C肝的民眾，務必每四至六個月定期安排肝臟檢查，包括抽血及做腹部超音波，一旦發現肝癌，要立即處理，才能享受彩色人生。