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NY State of Health開放醫療保險註冊期限延長

紐約訊
NY State of Health本年度的開放註冊期與公共衛生緊急計畫相同已經延長。Getty Images
NY State of Health本年度的開放註冊期與公共衛生緊急計畫相同已經延長。Getty Images

即便新冠疫情漸趨緩和，擁有一份符合個人預算和需求的優質平價健保計畫，仍是每個人保障日常健康所須。本年度的開放註冊期與公共衛生緊急計畫(Public Health Emergency)相同已經延長，您可以現在進行註冊，或您可以等到有資格享受特殊註冊(Special Enrollment Period)時再註冊。

NY State of Health提醒，已投保「合資格醫療保險計畫」(Qualified Health Plan)的紐約居民都應續保，以獲得2022年的承保服務，為避免保險中斷，若收入、地址、家庭成員數有變動，均應更新帳戶資料。

新的保險計畫將從4月1日開始，雖然一般投保截止期限為3月15日，參加Medicaid、兒童健康附加計畫 (Child Health Plus) 和基礎計畫 (Essential Plan)的紐約居民不受此限，全年均可投保。

NY State of Health提供個人免費協助，幫助紐約居民找到最合適的保險計畫以及符合財務的補助資格。以下三種方式可以完成投保：1. 造訪https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor尋求免費個人服務，2. 撥打NY State of Health客服中心電話 1-855-355-5777，3. 在上班時間造訪NY State of Health官網https://nystateofhealth.ny.gov，利用網路通話完成投保。

NY State of Health官網 (https://info.nystateofhealth.ny.gov/textalerts) 有各種實用資源，提供27種不同語言版本的列印資料、保險提供者及醫療保險計畫查詢工具、保費及稅額扣抵估算工具，民眾只要輸入家庭人口數、收入，便可知道要繳多少保費及可扣抵稅額。

醫療保險 保費 疫情

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