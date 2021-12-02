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最新研究：AZ疫苗引發血栓 可能與這種蛋白質有關

編譯王巧文／綜合外電
英國、美國大學科學家與阿斯特捷利康1日刊登於「科學進展」期刊的臨床前研究發現，AZ疫苗與「血小板第四因子」蛋白質之間的相互作用，可能是引起罕見血栓案例的原因。路透
英國、美國大學科學家與阿斯特捷利康1日刊登於「科學進展」期刊的臨床前研究發現，AZ疫苗與「血小板第四因子」蛋白質之間的相互作用，可能是引起罕見血栓案例的原因。路透

在各國限制使用英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的新冠疫苗後，如今科學家找到AZ疫苗導致血栓的潛在原因。

根據「科學進展」（Science Advances）期刊1日刊出的臨床前研究，英國、美國大學科學家與阿斯特捷利康發現，AZ疫苗與一種名為「血小板第四因子」（PF4）的蛋白質發生相互作用，可能是引起血栓併血小板低下症候群（TSS）的原因。

為避免血栓風險，各國政府已限制施打阿斯特捷利康與牛津大學聯手研發的AZ疫苗。英國僅供40歲以上民眾接種AZ疫苗，美國食品藥物局（FDA）則尚未批准緊急使用授權。

民眾接種第一劑AZ疫苗後的血栓發生率，高於第二劑。英國監管機關截至11月17日的數據顯示，英國已注射超過2,400劑AZ疫苗，共出現426起血栓案例。

阿斯特捷利康在一份聲明中表示：「儘管該研究還不明確，但這提供了有趣的見解，公司正在探索利用這些發現的方法，作為努力消除這種極其罕見副作用的一環。」

該公司強調，目前辨認出的機制並不能證明它會導致罕見血栓事件，且大多數擁有PF4抗體的人不會產生血栓。Covid-19帶來的血栓風險也比其他疫苗高得多。

德國科學家在5月提出一種假設，認為接種AZ疫苗之所以引發血栓副作用，與其腺病毒載體疫苗的屬性有關。

疫苗 英國 德國

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