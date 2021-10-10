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更年期症狀 婦女該怎麼辦？

顏世蓮

很多年前，一個女人38歲就進入更年期。現在，許多婦女56歲還來月經。很困惑嗎？但大部分原因應該歸功於近年來生活方式的改變。 更好的營養，吸煙減少，更積極的生活和平均壽命的延長。

然而，更年期婦女的調理是一個挑戰。 過去，女性接受更年期，認為這是一個自然的生理過程。 現在，新女性認為更年期應該是生命中不可或缺的重要部分，不應該遭受更年期症狀的折磨。於是更加苛刻和積極地想要預防和治療所有更年期症狀，尤其是潮熱、盜汗、陰道乾燥 , 性慾下降、睡眠障礙和情緒症狀（煩躁、悲傷、焦慮）等。

幸運的是，現在有許多可用於更年期的治療選擇。

首先看看荷爾蒙補充劑，（HRT）但它並非沒有患癌症的風險。純雌激素療法，並為因子宮切除術而沒有子宮的女性開了處方。

至於有子宮的女性，可以選用雌激素加孕激素聯合療法，目的只是為了治療更年期症狀，例如血管舒縮症狀（潮熱）和陰道萎縮。 不過應盡可能在短的時間內使用最小的有效劑量

有時，低劑量的抗抑鬱藥物，如SSRI ，其他還有加巴噴丁 (Neurontin)、可樂定、catapres 也被證明有助於減少潮熱

對那些使用陰道雌激素有困難或不喜歡使用陰道霜的女性。可以選擇Ospemifene（Osphena），這是一種相對較新的藥物，有助於緩解陰道的乾澀問題。

越來越多的婦女喜歡天然或草本補充劑（植物雌激素）：異黃酮和木脂素等。但是產生的效果卻不一致。

更年期是女性生活中非常重要的一部分。不可忽視了生活的品質問題。

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