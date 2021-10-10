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自己的心臟 如何善待？

顏世蓮

心臟大小如拳頭，重350克，可是卻為體重是200倍的身體，源源不絕的輸送血液。在一小時內，所用的能量，可以將一噸重的鋼鐵抬離地面三尺。

普通人一生中，心臟平均會跳動30億次，一生中擠壓血液所用的力氣，相當於將3萬公斤重的物體舉到喜馬拉雅山的頂峰。對這麼一個不停的收集全身血液，卻從不截流和獨享，每次都用盡全力把還有氧氣和養分的血液運送出去，供給全身各個器官的心臟，我們能不感謝嗎？

我們要善待自己的心臟，首先戒菸戒酒，合理的飲食，做到三低，即低熱量、低脂肪、低膽固醇。另外要有充足的睡眠和規則而且適量的運動，每星期至少三次30分鐘的有氧運動。

1. 戒菸。香菸類的尼古丁會讓血壓增高和心跳加速，使心臟耗氧量增加，血管痙攣血液流動異常，還能使血小板沾黏性增加，容易造成血管阻塞和血栓的形成。

2. 戒酒。長期大量飲酒，會破壞心臟肌肉的細胞，影響心肌收縮，導致心臟衰弱，很容易造成心臟衰竭而死亡。

3. 暴飲暴食，造成脂肪積累，引起肥胖增加心臟負荷。此外，高脂肪和膽固醇食物，增加脂肪斑塊積聚在血管內壁，使血管通道狹窄，降低血流量。若是冠新動脈收縮阻塞，血液供應減少，心臟肌肉會因缺氧而壞死，引發心臟病

4，生活不規律，懶坐少動，會使脂肪代謝減緩，造成動脈粥樣硬化的發生。而且體重增加，增加心臟負擔，影響血液流動，減緩細胞氧化速度，使心臟和大腦都無法正常運轉。生活焦慮、抑鬱和壓力降低免疫力和精力都減退，也會使心臟變虛弱。

總而言之，愛護心臟一定要保持良好的生活習慣。

肌肉 心臟病 喜馬拉雅山

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