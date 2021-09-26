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補強針 是否應該要接種

顏世蓮

新冠病毒疫苗已經出現了近八個月，根據輝瑞莫德納藥廠，兩種疫苗的抗病毒性在一個月之後皆達94%左右，但是隨著時間流逝，抗體減弱，六個月之後大約只剩下60-70%左右。

根據新發表的研究，冠狀病毒外表布滿突起物，稱做刺突蛋白，一旦感染上病毒，身體會自動應激產生剌突蛋白抗體。

目前在疫苗的功能方面，輝瑞和莫德納疫苗相比，莫德納的疫苗能夠刺激新冠病毒變異株產生的刺突蛋白抗體，比輝瑞的疫苗高出兩倍。

最近在以色列的一項研究，發現社會人群的環境中的研究與實驗室研究不同，在實驗室中研究的是接種疫苗後抗體更高些；可是在實際社會中是有不同的結果。不過，以前感染過又接種過疫苗的人，免疫力最高。

雖然科學家的想法不一致，目前有許多國家已經開始接種補強針了。

以色列：從7月30日開始， 40歲以上者在第二劑接種五個月之後，可以打第三針。

美國：莫德納和輝瑞兩劑接種之後八個月，不分年齡都可以打第三針。

杜拜：打完第二針六個月之後就可以打加強針，高危險人群三個月後就可以打第三針。

法國、德國：9月開始加強劑大規模接種計畫。

泰國和印尼：已經開始為醫護人員提供加強劑。

疫苗 莫德納 輝瑞

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