葡萄胎 更年期也會發生

最近醫院產檢部門發現一些懐了葡萄胎的孕婦，這是妊娠胎盤組織的一種異常現象。大部分原因是一個空卵和兩個精子在受精時結合，引起含有兩套完全爸爸染色體的異胎；有時，也可能是一個卵子和兩個精子結合，形成無法存活，有三套染色體的怪胎；因此有人說是因為精蟲惹的禍。

這種異常現在在懷孕八到九周時，超聲波掃描會在子宮中顯示出多囊泡的蜂窩狀圖案，放大之後，看起來像暴風雪 。而在做子宮清除手術時，會發現一大堆如珍珠奶茶中粉圓狀物，像極了一顆顆的葡萄。其實這是胎盤細胞過度增生，出現絨毛水腫的特徵。

葡萄胎患者在妊娠的前三個月，不時有深褐色或鮮紅色的陰道出血現象，而且特別嚴重的噁心和嘔吐，常常感覺骨盆壓力大，還有疼痛。另外還可能有妊娠期高血壓 、卵巢囊腫和甲亢的現象。

葡萄胎一旦發現要立刻做子宮內腔清除手術，因為有19%左右的機率會變成持續性胎盤絨毛膜疾病。而且子宮清除後一定要繼續追蹤，每周檢查一次孕激素；如果連續三次不下降或者是上升，則需要另外注射化療藥物(methotrexate)。

一般良性的葡萄胎患者，在孕激素恢復正常之後避孕半年以上，就可以正常的懷孕。而有葡萄胎惡變情況者，在孕激素恢復正常後，還需要嚴格避孕一年以後，才可以正常的懷孕。

最近的三個葡萄胎病例，年歲分別為38歲、42歲和已經進入更年期兩年的52歲婦女。理論上說，即使更年期左右的卵巢卵泡，出現質量改變，如蛻變、老化或形成空囊，還是可能與精子相遇。雖然不常見，但是形成葡萄胎而又惡變的風險很高，不可不注意。