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香港蟬聯全球長壽之都 有3因素

周武屏
聯合國長壽國家排名
聯合國長壽國家排名

雖然日本一向被譽為長壽之國，但近幾年來卻被香港突破。聯合國的United Nations Population Division發布2020年香港全民平均壽命為85.29歲。

最初大家對於香港人比日本人長壽有點意外，更有點存疑，但經過多次蟬聯之後，存疑消失了，科學家開始對這個最為擁擠而醫療水平並非頂尖的城市更為好奇。香港大學醫學院團隊研究發現，長壽與香港人的吸菸率低有關。不過，筆者在香港出生、成長，曾在香港及美國執業，根據親身體驗及了解，認為香港人的長壽，尚可加上其他因素：

醫療制度方面：原則上是公醫制度，只要是香港居民，都可以到政府診所及醫院看病，收費都非常低廉或免費。雖然候診時間頗長，但都能夠達到基本需求；有急病也可以直接到公立醫院的急診室。要是經濟條件允許，也可以看私人診所及入住私家醫院，彌補公立醫院的不足之處。香港的醫療人員水準及設備也在世界先進之列。

老人體質方面：現在活到80歲以上的老人都成長於40到70年代，當時香港的社會雖然百廢待舉，社會福利也不算太完善，老百姓不能太依賴政府，需要自力更生，普羅大眾要是努力工作，粗茶淡飯，青菜豆腐，溫飽及營養應該不成問題，但不足以吃到腦滿腸肥。一般人出門，多為步行及乘搭大眾交通工具，不是走得一身汗就是擠公車擠得一身汗，不太需要額外做運動來健身，樸實而不太富足的社會環境反而造就了健康的身體。

遺傳及體質方面：這是對健康最重要的因素，以個人的經驗及觀察，亞裔在這方面占了便宜，就算是上天的偏愛吧。亞裔過度超重及遺傳病似乎比其他族裔少，位居長壽第二名的日本也是亞裔，因此香港人在起跑點就已經占了便宜。

隨著生活型態的改變及西化，新一代的香港人是否仍然能保持這種優勢，就要等待時間來證明。身在美洲的華人，也不妨以老一輩的香港人為借鏡，如何以先天比較優厚的體質，加上後天自我的調養，再善於利用優越的醫療條件，造就更健康長壽的自己。

香港 亞裔 日本

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