為何會掉髮 常見5原因

一個人的頭皮平均有20到30萬個毛囊，頭髮每個月會生長1.25公分；不過不是每個毛囊都能生長頭髮，有的是用來呼吸和排除代謝。

一根頭髮的平均壽命是二到五年，由成長期到靜止期到脫落期而循環。若是每天掉落50到150根屬於正常現象，否則就表示可能有脫髮的危機。

落髮的原因可能有幾種：

1. 周期性落髮。按照生產期─靜止期─脫落期不斷循環，女性約二到六年為一周期，大約85%的頭髮處於生長期，15%是在靜止期和脱落期─這時的頭髮容易因為洗頭梳頭而掉落。

2. 激素造成雄禿。一般女性的雌激素較男性多，但是在40歲左右開始減少，導致荷爾蒙失衡，頭髮生長期變短，髮絲稀薄，開始有掉髮現象。

3. 脂漏性皮膚炎。若是不常洗頭，油脂會存積在頭皮上，阻礙毛髮的生長。加上被陽光照射時，發生脂質過氧化作用，引起頭皮發炎、發紅出現頭皮屑，接著就有落髮問題。

4. 生活不規律。常見的是營養失衡，偏食引起的。一般頭髮是由角蛋白組成，飲食失調影響頭髮的健康，睡眠不足時會影響體內荷爾蒙的分泌，進一步導致落髮。

5. 產後婦女落髮。在懷孕期間，雌激素和黃體的分泌量都會增加，延長毛髮的生長周期，減緩落髮的狀況。產後，女性荷爾蒙分泌恢復正常，毛髮再度由生長期恢復至靜止期和退化期，就發生落髮情況；不過在半年到兩年內就會恢復正常。