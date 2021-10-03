專利藥、商品藥 成分相同製造方法不同

藥品有專利藥和商品藥之分。在藥物專利過期之後，食物與藥品管理局會(FDA )批准其他藥商可生產品質生體相等(Bioequivalent)的藥，就是商品藥；這些藥的賦型劑、雜質、包裝材質、藥品說明書、包裝標示等都會略有不同。

專利藥好還是商品藥好？

FDA批准的商品藥，在質量、純度、強度和穩定性上，都必須達到與專利藥相對應的同樣藥效。不過目前絕大多數商品藥都是在其他國家生產的。

輝瑞藥廠生產的降血脂藥物立普妥(Lipitor)就有36個同成分商品藥，檢測報告發現，美國 本土藥廠以外生產的不合格率非常高。2013年Ranbaxy藥廠曾因成分摻假而被罰款5億美元。

過去兩年內，美國國內和境外原料和藥品製造廠分別有82%和65%被至少檢查過一次。在最近九個月，FDA已經禁止了四家印度藥廠商品藥進口。

為什麼FDA會批准商品藥？因為適應需要，商品藥的成本可以比專利藥低80%-85%。

一個新藥上市之前，必須經過精密的動物實驗和臨床研究來證明安全和有效性。上市之後，藥廠擁有專利，一旦專利過期，任何人都可以向FDA申請生產相同成分的商品藥。商品藥不必進行研發，生產商節省資金，售價也降低很多。

研究人員發現，專利藥和商品藥在治療慢性疾病，如高血壓 、糖尿病、骨質疏鬆以及焦慮和抑鬱等症狀方面，效果還算良好。