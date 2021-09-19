醫藥短波／關於體毛 濃密程度是遺傳

大多數青春期男孩受到男性激素刺激，在13-16歲之間，臉部出現毛髮。另外，毛髮旺盛的程度和分布位置大致與父母親很相像，這是與生俱來的。

也許每個人都聽過長輩說，小孩子頭髮少，要多剪剪；剪得多，頭髮長得快又濃。同樣也聽說男人刮鬍子，女人刮體毛，也是越刮越密，真的嗎？

雖然傳言很多，但是皮膚科專家研究了數十年，都沒有找到確切的證據來表明刮毛會讓新長出來的毛髮變得又厚又粗。

一般來說，進入青春期後，毛母細胞受到雄性激素刺激而變得活躍，大量分裂，使原來細弱的體毛逐漸變粗變硬。

通常一個毛囊只有一根毛髮生長，對鬍子來說，密度決定與毛囊的密度。若是青春期開始刮鬍子，的確會出現越刮越密的情況，因為鬍子毛囊的數量開始逐漸增加，等到成年後數量就會穩定。對成年人來說，在刮剃之後產生的鬍茬較硬，感覺好像變密了，其實與原來的鬍子數量沒有什麼不同。

根據美國 傳染病學期刊發表的報告，一項為期20年的追蹤研究，發現不常刮鬍子的男性比每天刮鬍子的人患病率較高。因為鬍鬚會吸附空氣中的殘留物以及皮膚的油脂代謝物，直接間接增加感染的機會。

新冠流行期間，就算戴有口罩 ，濃密的鬍子會在面部與口罩之間產生間隙，使含有病毒的飛沫可以滲入面罩，達到呼吸器官因而染病。