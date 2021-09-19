醫藥短波／關於肝炎 5種都會致死

美國 感染人數可能高達470萬人，其中85萬人患有B型肝炎。超過一半的肝炎患者不知道自己感染了病毒；80%的人對肝炎充滿好奇。

肝炎病毒有五種，稱為A、B、C、D和E型，都有傳染性、致病甚至死亡。

B型肝炎是通過直接接觸受感染的血液傳播；但不會通過接吻、牽手、共用餐具、咳嗽或打噴嚏而感染。

B型肝炎是接觸到受感染的血液、精液和陰道分泌物後而感染，也可以由受污染的針頭和注射器感染上。比愛滋病更容易感染，因為肝炎病毒在血液中的濃度比愛滋病高100倍。

B型肝炎的病毒不會通過母乳而傳播，所以產婦仍然可哺乳；但若是乳頭破裂或流血的話，應該暫時停止餵奶，直到痊癒為止。

目前只有A型和B型肝炎有疫苗 ，而且要多次注射才會發生效用。根據耶魯大學 的研究，C型肝炎即使治癒了，還可以再次感染的。

C型肝炎患者不是不能發生性行為，只是特別要注意的是，這種病毒是通過接觸感染者的血液而傳播。增加接觸血液風險的性活動，如肛交或月經期間的性行為，會增加感染的風險。

雖然黃疸是肝臟出問題的徵兆，但是並非所有肝炎病毒都會立刻引起肝臟問題。其實一半的C型肝炎患者沒有任何症狀，有時甚至幾十年後才出現症狀。