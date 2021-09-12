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藥物過敏 嚴重可致死亡

顏世蓮

大約十分之一的人會有藥物過敏反應，臨床上，任何藥物都可能導致過敏反應，但不同種類的藥物危險性不同，輕者局部紅斑疼痛、皮膚上出水泡，和表皮剝離；嚴重者可使眼、口、鼻、氣管和食道黏膜組織出現血管神經性腫脹、糜爛，甚至導致死亡。

通常在第一次用藥後身體免疫反應產生了抗體，當再次遇到過敏原，就會激發過敏反應，所以許多藥物過敏是在第二次使用的時候才發生。另外，同樣的藥物也可能因為製造過程、所含的雜質以及生產技術而有不同，導致不同的過敏反應。

過敏反應有時在用藥後會很快發生，只有遅發性者有潛伏期，可能需要幾天或幾個禮拜之後才出現。第二次再碰上過敏的藥物，可能在數分鐘到24小時內發病。

一般人認為藥性溫和的中草藥，其實可能是高敏的藥物。特別是穿心蓮、大青葉、板藍根、益母草等單味藥以及六神丸、牛黃解毒片、複方柴胡注射液等中成藥也可能引起過敏反應。

食物中也可能含有一些藥物成分，特別是海產養殖場和家禽養殖場餵養大量抗生素的藥物。吃了這類食品，會出現藥物過敏，而不是食物過敏。

藥物一定要在醫師指示之下服用，需要做皮試的藥物應該在陰性的結果下才用。所有藥物的過敏名單，應該在看診之前告訴醫師。若是在用藥期間出現了不適，應該及時與醫師聯絡。

過敏

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