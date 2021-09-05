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產婦染Delta變種病毒 仍可哺乳

顏世蓮

針對Delta變種病毒的一些疑問，以下小問答釋疑。

•已經康復的患者還能夠繼續傳播病毒嗎？

根據疾病防治中心調查，康復者在發病之後三個月，仍然可以在上呼吸道中檢測到病毒，雖然濃度比患病期間要低；理論上，仍然有感染的風險。

•患者可以自己餵母乳嗎？

根據目前的證據調查，母乳不會將病毒傳播給嬰兒，所以患者可以將母乳擠出，用奶瓶餵養。不過要戴口罩，接觸寶寶之前和之後都要洗手。

•懷孕婦女和哺乳的媽媽可以打疫苗嗎？

疾病防治中心建議，所有12歲以上的人都要接種疫苗。包括懷孕、哺乳、試圖懷孕或者將來可能懷孕的人。

•為什麼懷孕的婦女需要打疫苗？

一般懷孕婦女都是年輕健康，可是與未懷孕的婦女來比，感染新冠病毒後患重病的風險仍然很高。住院、重病監護、需要依靠特殊設備來呼吸，甚至可能死亡。而且患者自身早產以及胎兒發育受限的風險也增加。

•性行為會感染上Delta病毒嗎？

患者可能會將呼吸道的飛沫和排泄物傳播到物品或皮膚上，性伴侶在不知不覺中會通過觸摸衣物表面或病人的嘴、鼻子和眼睛感染上病毒；即使接觸患者的糞便也可能被傳染。

•愛滋病患者很容易感染Delta病毒？

若是已接受治療的愛滋病患者，血液中感染白血球數量控制良好，病毒量低於檢測線，那麼就沒有額外的感染風險。只需繼續服用藥物，小心隔離即可。

疫苗 檢測 疾病防治中心

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