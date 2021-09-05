產後喝月子酒 弊多於利

華人 的習俗裡，坐月子是件大事，如果產婦日後健康出了任何問題，都可歸咎於月子裡沒有照顧好。無論月嫂和婆婆都說，產後要喝月子酒，能補身、下奶和清除惡露……。

真的如此嗎？

首先，產後身體虛弱是自然的現象，每天只要均衡的營養，合適的運動，身體就會慢慢地恢復，酒精中並沒有什麼健身 的營養成分。

•喝了月子酒，奶水真的多了？

其實，嬰兒如果喝了有酒精的奶水，會嗜睡，喝奶的時間間隔自然長了，奶水自然積多了，好像奶量變多了。事實上酒精並不利於下奶，許多研究都發現，酒精會抑制催乳素的分泌，反而會抑制乳汁生成。

•黃酒、米酒喝了後，惡露很快就乾淨

實際上，酒精有擴張血管的作用，有時候會增加血量排出。但也會讓子宮收縮減緩，無法排出積壓的血塊，造成產後大出血。

•酒精奶對孩子沒什麼影響吧？

事實上嬰兒對酒精沒有任何的抵抗力，因為嬰兒的肝臟還沒發育成熟，在體內的代謝非常的慢，毒性強，對大腦的發育影響很大。有一歲至兩歲的孩童因不慎醉酒而變痴儍或者是昏迷不醒的報導。

總而言之，坐月子的寶媽對任何酒精性飲料都不能喝。因為不但不利於寶媽產後身體的康復，還會抑制奶水，影響子宮收縮，最重要的是也會影響胎兒的腦神經。