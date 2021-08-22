我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田納西州暴雨引發洪水 至少10死31失蹤

美將徵20民航機 加速撤離阿富汗 仿70年前柏林行動

醫藥短波／孩子易怒發脾氣 可能是多動症症狀

顏世蓮

一般來說，發脾氣是孩童發育的正常行為。可以早在一周歲時開始，二到三歲之間比較嚴重，以後慢慢地減少；可是孩子發脾氣也許是因為其他因素，比如說多動症，家長輕忽可能會耽誤孩子錯過最好的治療時間。

根據疾病防治中心調查，在美國2到17歲之間的孩童，9.4%患有多動症，高達610萬人，其中男孩比女孩多。這些孩子往往不能控制自己的情感，若是行為被限制或遭干涉，就會發脾氣。

要幫助或改善多動症兒童，兒童心理學專家建議：

1. 父母親首先要控制自己的情緒

孩子情緒常受父母影響，父母不要把工作場所的激怒情緒帶回家，便能促成一個有安全感，溫馨平和的家庭環境。

2. 耐心傾聽和理解孩子不平衡的情緒

當孩子激怒時，不要強迫或者打孩子。應該以孩子的角度來了解事情，耐心的聆聽和陪伴，進行針對性開導，然後找出解決可行的方法，讓孩子逐漸學會表達和控制情緒。

3. 幫助孩子了解發脾氣是一種情緒的不良表現

當孩子情緒失控時，應該輕柔的通過親子間對話，引導孩子表達自己的情緒，說出自己心裡的真實感受，讓孩子了解和辨認如何表達情緒，而且學會控制情緒。

4. 簡易方法來教會孩子調節情緒

事實上，情緒無所謂對和錯，不適當的表達方式才是錯。最好能換個角度告訴孩子，憤怒無法表達真實的意思，最好利用轉移思緒、深呼吸、冥想放鬆的方法進行調節情緒。

美國 疾病防治中心 親子

上一則

你中幾個？17項身體警訊 醫師：超過3項恐是小麥吃太多

下一則

過度仰賴止痛藥 她偏頭痛27年沒改善

延伸閱讀

（直播）世報教育講座火熱進行 為後疫情時代升學指點迷津

（直播）世報教育講座火熱進行 為後疫情時代升學指點迷津
蘇格蘭4歲就能改性別認同 不必父母同意

蘇格蘭4歲就能改性別認同 不必父母同意
出櫃閣員布塔朱吉 宣布與夫已是準父母

出櫃閣員布塔朱吉 宣布與夫已是準父母
免費英文課程從零級開始 亞城威斯敏斯特長老會敞開大門歡迎參加 備有免費晚餐和幼兒看顧

免費英文課程從零級開始 亞城威斯敏斯特長老會敞開大門歡迎參加 備有免費晚餐和幼兒看顧

熱門新聞

查馬克・法拉屋樂在「斯卡羅」中飾演「卓杞篤」。(取材自臉書)

斯卡羅大頭目查馬克罹淋巴癌病逝 醫：出現5症狀應就醫

2021-08-20 16:29
重症專科醫師黃軒指出，染疫病患出院後，仍會有「生不如死的痛苦」。聯合報系資料照片

染Delta出院仍「生不如死」 醫指17項症狀持續維持

2021-08-15 05:49
一名65歲的王先生（化名）罹患攝護腺癌，卻因服用抗癌藥物導致男性女乳症，讓他相當困擾，經過手術治療後乳房恢復正常大小。（圖：李秉侖提供）

他抗癌10年竟長出D罩杯…崩潰「厚衣服也藏不住」

2021-08-20 23:11
夏轉秋之際，皮膚搔癢，甚至出現濕疹。聯合報系資料照片

頭昏無力、水腫、皮膚搔癢？中醫師解惑立秋養生秘訣

2021-08-15 07:06
圖片來源 ／健康醫療網

6旬男作息正常不菸酒 輕微腹瀉竟已轉移性腸癌

2021-08-17 01:30
桃園年近40歲的女性病人，上個月接種莫德納疫苗後，右側乳房和右腋下淋巴都出現腫脹，目前已接受乳癌後續治療。圖／杏妍診所提供

女打完莫德納腋下腫脹 就醫檢查發現得乳癌

2021-08-15 05:45

超人氣

更多 >
洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年
阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統
紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停
亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸

亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸
美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網

美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網