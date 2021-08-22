醫藥短波／孩子易怒發脾氣 可能是多動症症狀

一般來說，發脾氣是孩童發育的正常行為。可以早在一周歲時開始，二到三歲之間比較嚴重，以後慢慢地減少；可是孩子發脾氣也許是因為其他因素，比如說多動症，家長輕忽可能會耽誤孩子錯過最好的治療時間。

根據疾病防治中心 調查，在美國 2到17歲之間的孩童，9.4%患有多動症，高達610萬人，其中男孩比女孩多。這些孩子往往不能控制自己的情感，若是行為被限制或遭干涉，就會發脾氣。

要幫助或改善多動症兒童，兒童心理學專家建議：

1. 父母親首先要控制自己的情緒

孩子情緒常受父母影響，父母不要把工作場所的激怒情緒帶回家，便能促成一個有安全感，溫馨平和的家庭環境。

2. 耐心傾聽和理解孩子不平衡的情緒

當孩子激怒時，不要強迫或者打孩子。應該以孩子的角度來了解事情，耐心的聆聽和陪伴，進行針對性開導，然後找出解決可行的方法，讓孩子逐漸學會表達和控制情緒。

3. 幫助孩子了解發脾氣是一種情緒的不良表現

當孩子情緒失控時，應該輕柔的通過親子 間對話，引導孩子表達自己的情緒，說出自己心裡的真實感受，讓孩子了解和辨認如何表達情緒，而且學會控制情緒。

4. 簡易方法來教會孩子調節情緒

事實上，情緒無所謂對和錯，不適當的表達方式才是錯。最好能換個角度告訴孩子，憤怒無法表達真實的意思，最好利用轉移思緒、深呼吸、冥想放鬆的方法進行調節情緒。