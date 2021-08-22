醫藥短波／乳頭發癢 當心癌症上身

乳頭發癢是常見的生理現象，發癢的原因很多，一般人常會認為，乳頭發癢不就是皮炎嗎？不值得大驚小怪，擦點藥不就好了嗎？

事實上乳頭發癢最常見的可能就是由乳頭或和汗腺分泌物或者衣物刺激引起的。除此之外，也可能是過敏 性體質引起的異位性皮膚炎。一般乳頭發癢脫屑最常見的原因是濕疹，用些抗過敏性藥膏和濕疹的藥可以明顯減輕症狀，恢復原來的正常樣子。若是治療後症狀仍然持續未能改善，那麼就要擔心是否有可能是佩吉特氏病(paget's of the breast)了。

乳頭佩吉特氏病是一種罕見的乳腺癌，癌細胞 聚集在乳頭內或乳頭周圍。首先影響乳頭的導管(小乳管)，然後擴散到乳頭。

●有什麼特別的症狀嗎？

乳頭會有搔癢、灼熱感、流液、皮膚脫屑，看起來很像皮炎或濕疹。

●怎麼知道呢？

診斷很簡單，只要取下脫落的皮膚屑片送病理檢驗即可。

●這種乳房癌嚴重嗎？

佩吉特式病的存活率依腫瘤形狀、破壞性和是否不規則和網狀分布以及腋下淋巴節擴散的情況而有不同，一般早期發現的，五年存活率高達95%。

●有特殊的治療方法嗎？

在治療方面主要以手術為主，再搭配內分泌治療、化療、放射線或者標靶治療。

所以乳頭搔癢別掉以輕心，嚴重的話有可能不是皮膚過敏，而是癌症 上身。