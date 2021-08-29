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醫藥短波╱Delta病毒為何可怕 潛伏短傳染快

顏世蓮

美國疾病防治中心(CDC)建議，不論是否接種了新冠疫苗，高傳播地區的民眾在公共場合還是要戴口罩。

為什麼？因為新證據表明，突破性感染的已接種疫苗者攜帶的新冠病毒數量並不亞於未接種者。目前在美國新病例比去年同時期人數還要多。

Delta變種病毒有何而來？為何可怕？

這是新罐病毒的變異毒株，傳染性比原始病毒高兩倍，複製率高出1000倍。最早出現在印度，但迅速傳播到全世界。根據健康專家的說法，潛伏期為四天而不是六天，傳染更快更廣，在知道自己生病之前已經感染了他人。

英國的早期數據表明，一旦感染之後六個月可以再次感染Delta毒株。而且風險增加。

新冠病毒疫苗可預防Delta毒株嗎？

目前的疫苗也顯示出可以預防或至少大幅度的減少這種變種毒株的感染。而且絕大多數感染和住院者都是未接種疫苗者。

CDC估計有10%的人雖然接種疫苗之後可能還會被感染。

Delta毒株感染後的症狀？

基本上症狀和新冠病毒差不多，低燒、身體疲倦、頭痛、乾咳、呼吸困難和腸胃不適等毛病。

感染上Delta毒株病毒，怎麼辦？

在家休息，多喝水，注意營養，吃一般的止痛退燒藥，同時打電話給自己的家庭醫師。症狀首次出現後十天以及24小時不發熱而且不需要使用退燒藥之後，就可以結束隔離重新與他人在一起。

疫苗 美國 CDC

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