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醫藥短波╱癌症預防有成 死亡率下降

周武屏

我們常常會聽說某某親戚朋友最近因為癌症去世，感覺上癌症死亡率在增加，對吧？其實不對，根據美國癌症學會(American Cancer Society)的統計，從1991年到2018年之間，癌症的死亡率降低了31%，這個趨勢仍然在繼續。i為什麼我們的感覺和統計數字不一致，這究竟是怎麼一回事？

在人類漫長的生命歷史過程中，不同的疾病主宰著人類的壽命。遠古時代，人類確實是比一般的野獸優秀，靠著智力在自然界求生存，但長壽仍然是一種奢求。後來終於成為可以主宰地球的現代人，可是仍然逃不過疾病的折磨。100年前，控制人類壽命的是傳染病，例如1918年的流感就讓5%的人類從地球上消失。戰場上的士兵也因為傷口受到感染而死亡，直到60多年前由於疫苗及抗生素的發明，人類的智慧戰勝了傳染病，壽命得以延長到中年以後。可是心血管病卻讓這些中年人難以超越耳順之年，更遑論從心所欲了，正所謂人生七十古來稀。

可是上世紀的後期，拜醫學發達之賜，心血管及糖尿病藥物的相繼問世，加上血管支架及各種新創手術的進展，在街上行走的八、九十歲長者比比皆是。可是剩下來人類醫學智慧仍然無法跨越的兩大類疾病：癌症及失智症仍然控制著人類的壽命。

我們感覺到親友們很多患有癌症，其實是一種相對的錯覺，由於其他的疾病被控制而減少了，因此癌症相對感覺上增加了。我們都知道，癌症是正常細胞經過長時間的變異而成，年紀越大發生率越高，因此在古早時代，很多人還沒有等到癌症發病已經死於其他疾病了。可是近年來，由於癌症的預防及治療取得了成果，因此癌症的致死率也在下降，人類的壽命將會繼續延長。

身體的組織千變萬化，癌症的種類也是五花八門，目前還沒有一種方法能夠篩檢出所有的癌症。如何才能夠從眾多器官中合理地做篩檢，增長人類的壽命，但又不會由於假陽性及其他因素造成困擾，這便是醫學界面臨的挑戰及目標。原則上是比較常見及生長緩慢的癌症才值得定期篩檢，例如腸癌、乳癌、前列腺癌、子宮頸癌、某種條件下的肺癌等的篩檢是有需要的，這些都是長期以來經過各醫學會大量的資料收集研究擬定的。隨著科學的進步，癌症的篩檢及治療也在不斷地進步及更新。

然而，壽命的延長真的是人類活在世界上的終極目標嗎？各種器官的生理狀況及精神狀態是否仍然能保持健康？因此，人類生活的品質是否能夠隨著壽命的增長而仍能維持，才是值得我們深思的課題。(作者為醫師)

癌症 篩檢 美國

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