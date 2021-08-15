養成6種習慣 能逆轉失智症

由於平均壽命增加，人們不僅想要身體健康，手腳能動，最重要的是頭腦也要靈光；換句話說，就是避免罹患失智 症。

哈佛大學一項調查研究發現，有些人會得失智症，還有一些人不會，主要取決於是否曾經「保養」過大腦。舉例來說，如果讓大腦在30歲左右開始退化，那麼可能在五、六十歲時就出現失智的情況。而且許多臨床研究發現，如最近一期阿茲海默症 學會期刊上的報導，認為失智其實是可以延緩和逆轉發生的。

美國 康乃爾醫學中心神經病學科特別設計了臨床上證明有效地預防方法，不但改善了已經有失智症患者的認知能力，對於一般健康的人，也顯示出認知能力的改善。

預防失智症的建議和方法

1，改變飲食，多吃原味的食物，少用調味料。減少糖和碳水化合物的攝取量。

2，每星期吃兩到三次藍莓或草莓，每次半杯。

3，每天攝取一勺橄欖油，服用多種維生素，每周吃二、三次含Omega-3、EPA、DHA脂肪酸的魚類。

4，每天至少睡7.5小時。年輕時睡不好，就有累積失智症的風險。

5，每日訓練大腦，學習新事物，如吹奏新樂器或者是學習新的語言。

6，養成打坐、冥想和做瑜伽的習慣。

對於已經有認知功能障礙的人，必須要做到這些建議的60%以上。對於健康的人來說，即使只做到一部分，還是能夠提高認知功能的。