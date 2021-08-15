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養成6種習慣 能逆轉失智症

顏世蓮

由於平均壽命增加，人們不僅想要身體健康，手腳能動，最重要的是頭腦也要靈光；換句話說，就是避免罹患失智症。

哈佛大學一項調查研究發現，有些人會得失智症，還有一些人不會，主要取決於是否曾經「保養」過大腦。舉例來說，如果讓大腦在30歲左右開始退化，那麼可能在五、六十歲時就出現失智的情況。而且許多臨床研究發現，如最近一期阿茲海默症學會期刊上的報導，認為失智其實是可以延緩和逆轉發生的。 

美國康乃爾醫學中心神經病學科特別設計了臨床上證明有效地預防方法，不但改善了已經有失智症患者的認知能力，對於一般健康的人，也顯示出認知能力的改善。

預防失智症的建議和方法

1，改變飲食，多吃原味的食物，少用調味料。減少糖和碳水化合物的攝取量。

2，每星期吃兩到三次藍莓或草莓，每次半杯。

3，每天攝取一勺橄欖油，服用多種維生素，每周吃二、三次含Omega-3、EPA、DHA脂肪酸的魚類。

4，每天至少睡7.5小時。年輕時睡不好，就有累積失智症的風險。

5，每日訓練大腦，學習新事物，如吹奏新樂器或者是學習新的語言。

6，養成打坐、冥想和做瑜伽的習慣。

對於已經有認知功能障礙的人，必須要做到這些建議的60%以上。對於健康的人來說，即使只做到一部分，還是能夠提高認知功能的。

失智 美國 阿茲海默症

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