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夜間光照 影響睡眠還會變胖

顏世蓮

一般手機、電腦、LED(發光二極管)的白色光中含有大量藍光，會傷害眼睛，引起疲勞、畏光和白內障。除此之外還會造成入睡困難、淺眠易醒，嚴重影響睡眠質量。

根據最近發表的研究，發現我們視網膜中有一類稀少的細胞，叫做非成像視覺細胞( ipRGC)，這類細胞不是用來視物，而是用來感受不同的光度，然後發出信號給調節我們晝夜規律的起搏器─視交义上核(SCN)，然後刺激松果體分泌相對應的褪黑激素，來調節我們的生理時鐘。光線強時褪黑激素分泌的少，使人清醒；光線弱時褪黑激素分泌量就會增加而讓人昏昏欲睡。所以睡前暴露於強光，會嚴重影響睡眠質量。

除此之外，最近又發現夜間暴露在高強度光照之下，還可能導致肥胖

最近向4萬3700名女性所做的調查，在夜間不同光照和體重對比數據中，發現睡在有白光房間中的女性，比睡在暗室中的女性體胖。另外在一項更大規模逾10萬女性的研究分析，發現在明亮的房間裡睡覺的人，超重和肥胖的機率更高。原因是因為白光照射後，在睡眠期間身體能量消耗和基礎體溫顯著降低，而且脂肪氧化與褪黑激素水平也降低，表明褪黑激素的活性對能量代謝的影響也受光照的不同而改變。專家解讀，夜間曝光量影響了脂肪氧化和新陳代謝，使脂肪累積而發胖。

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