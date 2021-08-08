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太空微重力 是否會影響健康、降低免疫力？

顏世蓮

自從2014年之後，人類在太空環境中的活動如月球之旅已近在咫尺，火星之旅也在計畫之中，而且平民太空旅遊也即將到來。那麼在太空中受到的地心引力非常的微弱(微重力)，是否會影響健康呢？

借助於美國太空總署(NASA)和太空船(Space shuttle)的幫助，科學家把一些人體腸道上皮細胞送到了國際空間站內(International Space station)，在太空實驗室的環境之下，觀察沙門氏菌(Salmonella)感染的過程。結果發現，不論是否受到感染，在微重力的環境下，人類上皮細胞內的基因轉錄和蛋白質都發生改變，削弱了人類細胞的防疫能力。

有什麼東西作怪嗎？

原來免疫系統中的淋巴球─就是T細胞─在身體對抗病原的反應中，有著核心性的保護作用。而另外的T調節細胞(Tregs)卻能依照身體的需要能抑制強烈的免疫反應。換句話說，從控制癌症到抵抗流感在應對上都有著重要的調節作用。

新研究發現，微重力的環境會改變T調節細胞的機制，在免疫系統遇到病源入侵的時候，還未啟動免疫反應之前，就已經被激活而抑制了免疫反應的發生。簡單地說，就是T調節細胞抑制了原本應該發生的免疫反應，結果降低了對病原體的抵抗力。這一發現也解釋了阿波羅太空人返回地球後經歷了許多疾病，而且超過一半的人在完成旅程之後的一周內都因感染生病。

太空人 美國 癌症

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