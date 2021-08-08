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腎臟移植後能活多久？20年存活率高達96%

顏世蓮

根據疾病防治中心估計，美國10%成年人患有慢性腎臟病，等到腎功能衰竭也就是末期腎病尿毒症的時候，就只有靠透析或者是換腎來維持生命。目前美國有48萬人正在進行腎透析，還有11萬人正在急切的等待進行腎臟移植；可惜捐獻的可用腎臟有限，平均等待的時間為五到十年。

是不是任何人都可以捐贈腎臟？

捐贈者首先須健康無病，另外需要進行嚴密的血液檢查，確定是否與接受者的血液相匹配。如果血型與接受者相容，還需要進行另外兩次血液檢查─就是HL-A組織鑒別和交叉配型。

移植之後可以活多久？

由於科技和手術的進步，目前若用活人的腎臟移植，20年存活率高達96%；而死人的腎臟移植，15年存活率也高達95%。若是直系親屬捐獻的腎臟，能夠額外延長20%的壽命。捐贈者是在55歲以下的年輕人，可以增加20%存活壽命。

換腎手術複雜嗎？

換腎的時候不是把原來的腎切除，而是在左邊或右邊下腹壁的肌層下加個新的腎臟，所以換腎其實是一個「加腎」的手術。

腎臟移植的人可以同房嗎？

美國腎臟學會建議，最好在手術三個月後再同房，同時注意避免擠壓腎臟，次數也不可太頻繁。

婦女若是做了換腎手術，可以懷孕生子嗎？

手術後18個月的腎功能若相當穩定，沒有高血壓和蛋白尿，血肌酐在177umo/L之內，長期低劑量服用免疫抑制劑；那麼在醫生的指導下可以進行正常的懷孕和分娩生子。

美國 高血壓 疾病防治中心

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