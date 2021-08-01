對抗新冠疫情 最好辦法是疫苗接種達群體免疫

新冠疫情 爆發之後，目前在美國 有3300萬人得病，逾60萬人死亡；而全球有1億8800萬人得病，410萬人死亡。目前對抗這個疫情最好的辦法就是個人的疫苗 接種和群體免疫。

群體免疫又稱人群免疫，是指若是人群中，大部分的人都接種疫苗之後，就會對整個群體有保護作用。接種疫苗之後，一方面可以防止得病，同時可以預防傳播，就算出現一名患者，能夠傳播病毒的機率也很低了，於是形成了群體保護作用。

與疫苗接種不一樣的是，群體免疫不能提供高水平的個體保護。依賴群體免疫的人是社區中無法安全接種疫苗，或者免疫系統不健全的人。舉例來說，是脾臟不健全的人、接受化療的癌症病人、愛滋病患者、新生的嬰兒、老人、還有醫院的重病患者。根據過去的臨床經驗，賽流感和新冠病毒的呼吸道傳染病，是可以靠接種疫苗而達到群體保護作用最好實例。

疫苗的真相？

目前的疫苗都是人工改造過已失去嚴重致病性的病毒。一種是「減毒疫苗」，就是在實驗室長期培養和篩選，找出一些毒性很弱的病毒株，進入人體之後能夠激發免疫反應。

另外一種是「滅活疫苗」，簡單地說就是把真正的病毒用化學或者物理方法徹底殺死和破壞，選出部分病毒或相關蛋白質，再注射進入人體。這種疫苗風險性很小，同時免疫效果也會差一些，有時需要連打好幾針才能成效，因為到底不是真正的病毒。