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食物過敏 5個常見小誤解

顏世蓮

因為飲食引起的不適，雖然有些是中毒，但最普遍的卻是因過敏反應而起的症狀，就是人體的免疫系統針對著環境中一般不太引起注意的過敏原，產生的激烈反應。比如說皮膚搔癢、紅腫、起麻疹或者有嘔吐、腹瀉、呼吸困難、過敏性休克甚至於導致死亡。

目前，在美國每年有近1900萬食物過敏的案例。世衛組織估計，世界人口有20%患有過敏性疾病。

對食物過敏常有許多的誤解，舉例來說：

1. 驗血是檢驗食物過敏的最好方法？事實上這種方法有50%到64%假陽性。

2. 食物過敏僅僅是在兒童期而已？其實因體質和食物而有不同，根據一項對4萬4000個食物過敏者所做的研究，發現一半的人並沒有因為年齡的增長而減輕過敏反應。一般來說，兒童對牛奶、雞蛋、大豆和小麥的過敏反應可能隨年齡而減輕；但對花生、堅果、魚和貝類的過敏反應往往是終生的。

3. 花生過敏最為嚴重？儘管花生過敏很普遍，在美國影響了610萬人，但是並未在過敏嚴重程度上排名。

4. 比起成年人，兒童的食物中毒比較普遍？事實上在美國每13個孩子中就有一個有食物過敏。

5. 為了避免食物過敏，孩子出生後就應該避免接觸常常引起過敏的食物？事實上美國的小兒科、過敏科，和免疫學會都建議，在孩子斷奶時吃一些日後可能引發過敏的食物，可以激活腸道免疫系統，觸發健康反應，減低敏感性。

過敏 美國 世衛

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