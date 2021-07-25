疲勞失眠 可能貧血作怪

許多人常有嘴唇失血發白、容易疲勞、夢多失眠 、甚至頭昏耳鳴的情況，大部分人以為是沒有休息好而引起的，但是卻不曾想到也許是貧血找上門了呢。

貧血是指紅血球中的血紅素含量減少，不能夠將氧氣運送到需要的組織和器官。造成貧血的主要的原因有：

1.營養不良。因為食物中的微量元素鐵、葉酸和B 12是構成血紅素的基本原料，如果缺乏，自然會導致貧血。這種貧血很常見，常聽說的就是「補血有三寶，紅糖紅棗和花生」。可是這些植物性食物所含的非血紅素鐵質，不容易被人體吸收。補鐵主要依靠動物性食物，就是俗稱的鐵三角─紅肉、動物血和肝臟類。值得注意的是濃茶中的鞣酸會與食物中的鐵相結合，而無法被吸收，所以喝茶又吃素的老年人，容易出現缺鐵性的貧血。

2.其他疾病。舉例來說血液病、惡性腫瘤 、慢性感染、風濕性關節炎、腎臟衰竭、肝病、甲狀腺功能失常都可能導致貧血。老年人貧血一定要追查原因，背後往往隱藏著更嚴重的問題；因為10%到40%貧血有腫瘤問題。

3.服用藥物。稀血劑、阿司匹林可能會因消化道潰瘍造成貧血。另外，環磷酰胺、硫唑嘌呤、干擾素等抑制骨髓功能，也會引起貧血。還有頭孢菌素、阿莫西林、肺結核藥等也都可能導致貧血。

在美國 有5.6%的人貧血。嬰幼兒和學前兒童要特別注意，貧血對智力的損害很嚴重，另外患有心血管疾病的老年人，會因貧血使病情加劇；婦女孕期貧血會加大妊娠期間的併發症、感染症和產後抑鬱症等情形。