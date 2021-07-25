我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情升溫 舊金山酒吧堂食 將須疫苗接種證明

東奧／台桌球混雙擊敗韓 林昀儒、鄭怡靜4強對日

疲勞失眠 可能貧血作怪

顏世蓮

許多人常有嘴唇失血發白、容易疲勞、夢多失眠、甚至頭昏耳鳴的情況，大部分人以為是沒有休息好而引起的，但是卻不曾想到也許是貧血找上門了呢。

貧血是指紅血球中的血紅素含量減少，不能夠將氧氣運送到需要的組織和器官。造成貧血的主要的原因有：

1.營養不良。因為食物中的微量元素鐵、葉酸和B 12是構成血紅素的基本原料，如果缺乏，自然會導致貧血。這種貧血很常見，常聽說的就是「補血有三寶，紅糖紅棗和花生」。可是這些植物性食物所含的非血紅素鐵質，不容易被人體吸收。補鐵主要依靠動物性食物，就是俗稱的鐵三角─紅肉、動物血和肝臟類。值得注意的是濃茶中的鞣酸會與食物中的鐵相結合，而無法被吸收，所以喝茶又吃素的老年人，容易出現缺鐵性的貧血。

2.其他疾病。舉例來說血液病、惡性腫瘤、慢性感染、風濕性關節炎、腎臟衰竭、肝病、甲狀腺功能失常都可能導致貧血。老年人貧血一定要追查原因，背後往往隱藏著更嚴重的問題；因為10%到40%貧血有腫瘤問題。

3.服用藥物。稀血劑、阿司匹林可能會因消化道潰瘍造成貧血。另外，環磷酰胺、硫唑嘌呤、干擾素等抑制骨髓功能，也會引起貧血。還有頭孢菌素、阿莫西林、肺結核藥等也都可能導致貧血。

美國有5.6%的人貧血。嬰幼兒和學前兒童要特別注意，貧血對智力的損害很嚴重，另外患有心血管疾病的老年人，會因貧血使病情加劇；婦女孕期貧血會加大妊娠期間的併發症、感染症和產後抑鬱症等情形。

腫瘤 美國 失眠

上一則

默克藥廠新型肺炎疫苗 食藥局批准18歲以上使用

下一則

兩劑疫苗打完仍有人染疫 防疫依舊不能鬆懈

延伸閱讀

想要睡得好 運動不可少

想要睡得好 運動不可少
這5寶 對抗便祕有幫助

這5寶 對抗便祕有幫助
新冠失眠 維持上下班儀式感助舒緩

新冠失眠 維持上下班儀式感助舒緩
待在床上工作 恐失眠、背痛、效率差

待在床上工作 恐失眠、背痛、效率差

熱門新聞

但芒果除了鮮甜好吃以外，國際科學期刊研究《Journal of Functional Foods》指出，科學家研究發現其中所含的植化素具有對抗人體神經系統發炎的效果，進而可望用以治療阿茲海默症。(圖：食力提供)

【食力】芒果含抗神經系統發炎的植化素 有治療阿茲海默症潛力

2021-07-22 02:22
美國夏季山火的濃煙從西岸飄到東岸。圖為20日的紐約史泰登島渡輪上，乘客在霧霾下拍照。(美聯社)

快看世界／山火濃煙蔓延全美 對身體有危害嗎？

2021-07-22 12:15
聯邦食品暨藥物管理局日前批准默克藥廠的最新肺炎疫苗，可供18歲以上成年人使用。(美聯社)

默克藥廠新型肺炎疫苗 食藥局批准18歲以上使用

2021-07-24 20:07
要了解自己是不是罹患肌少症，可以求助專業醫師。圖／衛福部桃園醫院提供

肌少成疾 中醫師：可用握力、走路檢視肌少症

2021-07-17 05:15
長時間趴睡或側睡，讓臉直接接觸枕頭，容易擠壓出皺紋。(Getty Images)

10大壞習慣 讓你顯老了

2021-07-18 02:00
荔枝是夏日水果，香甜多汁但因糖份高，民眾食用應適量，避免影響健康。(圖：南投醫院提供)

含糖量高 糖尿病患吃荔枝險失明

2021-07-17 15:14

超人氣

更多 >
吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍
失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三
腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅
Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰

Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰