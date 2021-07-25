口腔潰瘍 恐有其他疾病

一般人認為口腔潰瘍是小毛病，是缺乏維他命B或者是「上火」引起的。瑞士的牙醫學院報導了一些讓人驚訝的致病原因，原來嘴角口腔出現水泡或者是膿腫，可能是身體其他疾病的症象。比如說：

1.病毒感染：也許是單純的皰疹病毒，或者是性皰疹經過口交而引起的。皰疹病毒發生在口腔黏膜部位、口角、舌頭和嘴唇出現小水泡，破了之後，出現灼熱、發癢或刺痛，吃東西和說話都困難。目前已經有針對皰疹病毒的藥膏和藥丸，對症下藥，很快便能控制症狀。

2.病菌性或真菌性口角炎：口唇、嘴角周圍皮膚黏膜會因為天氣乾燥或者是發燒乾裂，若是這時候用舌頭去舔嘴唇，潮濕的環境讓病菌容易繁殖和生存。若是自身免疫力 低落的話，還會讓念珠菌趁機而入，引起口角發炎乾裂。真菌性感染有時會包括口腔以及喉嚨，早日診斷服用抗真菌性藥物即可。

3.過敏 性接觸性皮炎：有時候化妝品或其他的護膚品刺激皮膚並使嘴角發炎。解決的辦法就是不要接觸過敏原。

4.梅毒：這是一種性病感染，通常導致肛門或者是陰部周圍的潰瘍，但是口交性事之後也會感染到口角和口腔，同時伴有其他症狀，例如發燒、疲倦和肌肉 痠痛等等。對症服藥和打針可以完全康復。

5.口腔癌：並不常見，但是口腔內膜出現色素沉澱或白斑，觸摸有硬塊或者是口腔和嘴唇周圍的小潰瘍總是不能癒合，就要特別注意，趕緊看醫生才是。